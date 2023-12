Recepția finală a lucrărilor la bazinul de înot didactic din Cartier Vitrometan, str. Blajului nr.4A, Mediaș, Sibiu s-a făcut vineri, 15 decembrie 2023, în prezența a numeroase oficialități locale, județene și a constructorului. p

Primarul Gheorghe Roman, Ministrul Culturii Raluca Turcan, senatorul Nicolae Neagu, deputatul Christine Thellmann, președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, directorii școlilor medieșene, oficiali ai municipalității și a reprezentanți ai firmei constructor au participat la recepția primului bazin de înot din județul Sibiu ce respectă standarde europene.

Proiectul, cu o valoare de 9.931.757,67 lei, finanțat prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.) S.A. și parte din Programul național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Bazine de înot”, este primul de acest tip finalizat în județul Sibiu. Municipiul Mediaș a contribuit la echiparea tehnică și edilitară a obiectivului.

Scopul principal al proiectului a fost construirea unui bazin de înot conform standardelor europene și naționale, destinat scopurilor educaționale. Bazinul, cu dimensiuni de 25 metri x 12,5 metri și o adâncime variabilă între 1,20 și 1,80 metri, este destinat elevilor, preșcolarilor și cetățenilor interesați de practicarea înotului.

Facilitățile includ o suprafață totală de 3.180 metri pătrați, vestiare pentru elevi și profesori, grupuri sanitare, un cabinet de prim ajutor și instalații electrice, termice, sanitare, de ventilație și climatizare. În plus, s-au amenajat accesul carosabil și pietonal, zone verzi, parcări auto, iluminat arhitectural și un sistem de supraveghere video.

Primarul Gheorghe Roman a menționat eforturile de lungă durată pentru realizarea acestui proiect, începute din 2009, și a mulțumit pentru sprijinul primit. A anunțat, de asemenea, un acord cu directorii instituțiilor de învățământ pentru stabilirea unui program care să permită accesul gratuit al elevilor la bazin până la ora 14:00.

„Dacă ar fi să ne uităm în trecut, Mediașul se străduiește să ducă la suprafață acest proiect încă in anul 2009. Din păcate, pentru mulți ani, acest proiect, când ajungea la suprafață, era aruncat iarăși la subsol. În urmă cu câțiva ani, când doamna ministru era vicepremier, am reușit să deblocăm acel proiect și nu pot decât să îi mulțumesc că ne-a ajutat în acea perioadă în care mergeam la ministere la care Mediașul avea depuse proiecte dar nu se întâmpla nimic cu ele. Îi mulțumesc și îmi exprim speranța în același timp, că și alte proiecte ale Mediașului, de care noi avem nevoie, vor primi susținere. Am convenit cu directorii instituțiilor de învățământ să stabilim un program, pentru ca periodic fiecare școală și liceu să vină aici gratuit, până la ora 14:00. Consider că este firesc ca elevii să beneficieze gratuit de această investiție și eu sunt convins că vom găsi acel program pe care să îl agreăm împreună.“, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.