Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prelungește atmosfera de sărbătoare și în luna ianuarie, când publicul este așteptat să se bucure de comedii și de unele dintre cele mai apreciate producții ale Naționalului sibian.

La finalul primei săptămâni din 2024, TNRS prezintă comediile „Îmi place cum miroși” și „Moroi”, iar de-a lungul lunii, iubitorii de teatru se vor putea bucura de premierele de la finalul lui 2023: „Pescărușul”, „Neînțelegerea”, „O, ce zile frumoase!”, „Cuplu” și „Conu Leonida față cu Reacțiunea… o fandacsie cu Efimița”, alături de multe alte spectacole apreciate din repertoriul TNRS.

„Împreună am redescoperit în acest an Miracolul Creației sub care stă forța de neoprit a teatrului și frumosului! Tot împreună am convingerea că vom reuși, grație Prieteniei care ne aduce laolaltă, să construim în continuare punți care să creeze un spațiu al libertății și dialogului. La mulți ani tuturor! Crăciun fericit și un An Nou cu sănătate, bucurie și lumină!” – Constantin Chiriac, director general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Biletele pentru spectacolele din luna ianuarie au fost puse în vânzare la Agenția Teatrală din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 17, și online, pe www.tnrs.ro.

Ai aflat că