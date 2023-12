Locul de muncă reprezintă mediul unde orice angajat își dorește să se dezvolte atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Cea mai mare companie de consultanță din Sibiu, Bridge Integrated Customer Services promite tinerilor, și nu numai, un loc de muncă stabil, un mediu prietenos, un program flexibil și un salariu competitiv. Maria Nistor este angajată la Bridge ICS de trei ani și spune că aici se simte ca într-o familie.

Studentă și angajată la Bridge ICS

Maria Nistor este studentă la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din Cluj și în același timp lucrează la Bridge ICS, la Sibiu. Tânără a început cu un job part-time, iar în prezent lucrează la program full-time. Pe lângă faptul că lucrează cu plăcere, Maria spune că la Bridge ICS se simte ca într-o familie.

„Am aflat de Bridge încă din liceu pentru că aveam foarte mulți prieteni care lucrau part-time la această companie și din discuții în discuții i-am zis unei prietene să îmi facă și mie o recomandare. Ulterior, când m-au sunat eram în clasa a 12-a și nu am mai putut să mă angajez. Am prioritizat examenul de Bacalaureat. M-au sunat din nou când eram în anul întâi de facultate și atunci făceam cursurile online și m-am gândit că este o oportunitate și merită să mă angajez”, a spus Maria.

Timpul poate fi o provocare pentru un student, însă Bridge ISC i-a oferit Mariei flexibilitate astfel încât să poată să meargă și la cursuri, dar și să lucreze pe timpul facultății. „Cât timp am făcut cursurile online, lucram part-time și mă descurcam destul de bine cu timpul. După ce am început facultatea fizic mi-am făcut altfel programul. Mergeam la Cluj la facultate de luni până miercuri, iar joi, vineri, sâmbătă și duminică mă întorceam la Sibiu și lucram”, povestește tânăra.

Ce a convins-o pe Maria să continue la Bridge ICS

Maria Nistor spune că programul flexibil este principalul motiv pentru care a aplicat pentru un job la Bridge ICS. Mai apoi, mediul prietenos și salariul atractiv au determinat-o să treacă la un program full-time și să continue să lucreze la cea mai mare companie de consultanță din Sibiu.

„De la bun început mi s-a părut foarte interesant. Greu nu mi-a fost, doar am fost puțin temătoare dar echipa cu care am fost în training a fost foarte deschisă și am trecut foarte ușor peste toate emoțiile. M-a atras faptul că puteam să mă angajez part-time, dar și salariul. În al doilea rând, mi-a plăcut faptul că erau multe persoane de vârsta mea. Mă simt ca într-o familie. Îmi place mult programul flexibil pentru că alte firme nu cred că îți permit. Am legat și prietenii strânse cu colegii și mi-ar fi greu să mă detașez de ei”, a mai spus Maria, angajată la Bridge ICS de trei ani.

Tânăra îi încurajează pe tinerii cunoscători de limba germană să aplice pentru un loc de muncă la Bridge. „Să încerce, să nu aibă rețineri pentru că toți trebuie să avem un început. Mi se pare că Bridge este un început bun și o companie unde te poți dezvolta”, a spus Maria.

