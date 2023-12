După jocul foarte slab făcut sâmbătă seara de FC Hermannstadt pe Arena Națională, 0-3 cu FCSB, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu le cere elevilor săi să câștige următorul meci, cu Sepsi.

Sibiul a jucat foarte slab cu FCSB, scor 0-3 și Măldărășanu crede că a fost cea mai modestă prestației a echipei din ultimele două sezoane.

”Este cel mai slab joc al nostru de după promovare, nu îmi explic. Am început temători, ne-am încăpățânat să construim în treimea noastră, a apărut eroarea. Prima repriză a fost execrabilă, a doua repriză, chiar dacă am încercat să intrăm în joc și pe retragerea lor, se vedea că nu putem. Au fost mai buni decât noi la toate capitolele, au fost primii la minge, au avut agresivitate și când s-a jucat minge lungă, au avut reacție pe mingea a doua. Nu aveam cum să scoatem ceva din acest joc. Am arătat ca o echipă mică, care se bate la locurile de baraj şi nicidecum la play-off, este o realitate. Dacă am fi marcat primii, poate prindeam încredere, așa a fost și cu UTA, unde am avut primele situații, dar a fost la fel, un meci slab. Am avut momente în care am încercat, dar au fost peste noi. FCSB e o echipă care se va bate sigur la titlu” a declarat tehnicianul la DigiSport.

”Nu ne doboară o înfrângere”

Măldărășanu le cere jucătorilor săi să aibă reacție și să câștige joi, la Sibiu, partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, una care devine foarte importantă în lupta pentru play-off. ”Nu vreau să dau cu piciorul la munca tuturor făcută până acum, jucători, staff, patroni, dar nu am arătat bine. Va trebui să reglăm în aceste câteva zile, trebuie să spălăm rușinea cu Sepsi, în ultimul meci. Locul nostru probabil acesta este, la cum am arătat nu este loc de play-off, dar vom vedea cu Sepsi, jucăm acasă și trei puncte sunt foarte importante, trebuie să ne facem jocul, să dăm maxim, dar sunt îngrijorat la cum am arătat cu FCSB. Noi am avut un parcurs echilibrat, când am pierdut imediat ne-am revenit, dar nu am arătat bine acum. Mai sunt etape multe, puncte multe, oricare echipă care leagă 2-3 victorii urcă sus, sau dacă pierd 2-3 jocuri, pot merge la retrogradare. Ne batem la play-off, nu ne doboară o înfrângere, dar trebuie să analizăm foarte bine, am arătat rău, nu am avut atitudine, dar nu a fost nicio reacție din partea niciunui jucător. Dacă aveam posibilitatea, la pauză aș fi schimbat 11 jucători, pare un clișeu, dar este o realitate”, a spus Marius Măldărășanu, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, FC Hermannstadt se află pe locul al 7-lea în Superligă, cu 28 de puncte acumulate după 20 de runde.

