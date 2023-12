După eșecul drastic suferit sâmbătă în deplasare de FC Hermannstadt cu liderul FCSB, scor 0-3, președintele clubului sibian, Dani Coman s-a arătat foarte dezamăgit, mai ales că avea alte așteptări de la acest joc.

Dani Coman a fost de acord cu antrenorul Marius Măldărășanu, care a catalogat jocul sibienilor de la Arena Națională ca fiind unul foarte slab. ”Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, am crezut într-un joc bun si un rezultat favorabil. A fost un joc foarte slab, ne-au dominat din toate punctele de vedere, unul din cele mai slabe pe care le-am avut. Trăiesc dezamăgire, frustrare, mă așteptam la cu totul alt joc din partea jucătorilor, la o altă determinare, o încredere mare. Din păcate, am arătat ca o echipă mică. FCSB a arătat ca o echipă mare pentru că i-am lăsat noi să joace, noi nu am fost ce trebuie să fim” a susținut Dani Coman la Fanatik.

”Avem nevoie de jucători cu alt nivel salarial”

Dani Coman este mulțumit de parcursul echipei de până acum și subliniază că Sibiul nu are încă un lot care să să bată pentru obiective importante. ”Sunt mulțumit de parcursul echipei, se putea și mai bine, dar să recunoaștem că nu suntem nici cei mai buni, nici cei mai frumoși. Suntem o echipă în formare, am crescut organic de la venirea mea și a lui Măldă, trebuie să o luăm pas cu pas, nu suntem o echipă care să ne luptăm pentru câștigarea campionatului. Ne dorim să ajungem în play-off, dar nu suntem încă ce trebuie să fim, avem nevoie de jucători poate cu un alt nivel salarial, avem nevoie să mai creștem ca și club, să putem arăta așa cum ne dorim” a mai spus la Fanatik președintele lui FC Hermannstadt.

