Atacantul lui FC Hermannstadt, Gabi Iancu și-a găsit cu greu cuvintele după eșecul drastic din deplasare, 0-3 cu FCSB.

Gabi Iancu este convins că Sibiul nu va mai repeta meciuri atât de slabe, precum cel cu FCSB. Atacantul Sibiului spune că echipa sa a fost taxată sâmbătă după erorile comise.

„Singura seară din acest sezon de uitat. Nu ne-a ieșit mai nimic, nu am jucat cum am vorbit, au venit peste noi și n-am ce să comentez foarte mult. Mă uit pe tabelă și n-am ce să spun. Cred că se schimba cursul jocului dacă marcam la început, din teren mi s-a părut o ocazie mare. Am făcut greșeli, am pierdut mingea în jumătatea proprie și ne-au taxat. Am bătut Craiova acasă și am pierdut pe terenul liderului, în deplasare. A fost un singur meci de uitat și nu cred că o să mai existe meciuri asemănătoare. Am petrecut la FCSB trei ani, se câștigau ușor campionatele, mi-a plăcut, dar cam atât. Etapa viitoare trebuie să plecăm în vacanță cu cele trei puncte, va fi un meci foarte important, dacă câștigăm putem să fim acolo sus către locurile 5-6”, a declarat Gabi Iancu.

În ultima etapă a acestui an, FC Hermannstadt se va duela joi la Sibiu cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Ai aflat că