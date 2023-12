Directorul clubului de baschet masculin CSU Sibiu, Horațiu Floca spune că duelul din sferturile de finală ale cupei, cu CSM Constanța va fi unul foarte echilibrat.

În sferturile de finală ale Cupei României la baschet masculin, programate în februarie 2024, CSU Sibiu va întâlni pe CSM Constanța, iar șansele pentru calificarea în semifinale sunt egale. ”Sunt convins că șansele sunt egale, chiar dacă noi am câștigat cele două dueluri directe de până acum, CSM Constanța este acum mai omogenă și are trei victorii consecutive. Va merge în semifinale echipa care va fi mai în formă la ora jocului, sunt mulți factori care pot contribui, precum absențele unor jucători sau pur și simplu un baschetbalist prinde o zi de grație” a mai spus Horațiu Floca.

Dacă CSU va pierde duelul din cupă cu Constanța, Horațiu Floca spune că ar fi un paradox. ”Cupa este competiția KO, unde dacă pierzi, ești eliminat. Noi am bătut deja Constanța în cupă la ei acasă, în turneul preliminar și ambele echipe am mers mai departe. Dacă ne elimină Constanța ar fi un paradox, să te scoată din cupă o echipă pe care ai învins-o deja în această competiție. Dar acesta este noul sistem al cupei, cu aceste grupe, am văzut că și la fotbal este ceva similar.”

CSU Sibiu a încercat să ia turneul final în Sala Transilvania

CSU Sibiu a participat luni la licitația pentru organizarea Final 8-ului Cupei României la baschet masculin, care a fost adjudecată de U BT Cluj Napoca. Trei cluburi au licitat luni pentru preluarea turneului final al Cupei Românei: CSU Sibiu, CSM Oradea și BT U Cluj Napoca. Directorul clubului CSU, Horațiu Floca a licitat însă suma minimă, de 5000 euro, oferta celor de la U BT Cluj Napoca fiind una superioară.

”Ne-am dorit să luăm turneul final la Sibiu, dar nu puteam licita cu U BT Cluj Napoca, sunt convins că ar fi oferit oricât ca să ia turneul. Până la urmă, este mai bine așa, să se organizeze într-o sală mare, cu un public cât mai numeros. Este un eveniment importat pentru baschetul românesc și trebuie organizat în cele mai bune condiții posibile” a mai spus directorul CSU, Horațiu Floca.

Sferturi de finală cupă:

CSO Voluntari – U-BT Cluj-Napoca

CSU Sibiu – CSM Constanța

CSM Petrolul Ploiești – CS Rapid București

CSM Oradea – CSM Târgu Mureș

