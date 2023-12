Sibiul va avea o Sală Polivalentă în Câmpșor, a spus administratorul public al județului Adrian Bibu. Dar, deocamdată, toate forțele sunt concentrate pentru ridicarea sălii de sport de la Șelimbăr, făcută de Universitatea „Lucian Blaga” (ULBS).

Arena Universitară – Complexul Sportiv al ULBS este „proiectul numărul 1 al Sibiului” în acest moment, susține Adrian Bibu. Sala, construită la Șelimbăr, cu o capacitate de 5.000 de locuri, va fi ridicată printr-o investiție de 70 milioane de euro. (DETALII AICI)

„Astăzi, proiectul numărul 1 al Sibiului pe partea de sport este cel al ULBS, Universitatea Lucian Blaga. Doar ULBS-ul singur nu pot face această sală de sport. Noi, ca și politic, trebuie să facem toate demersurile ca acest proiect să fie implementat. Noi nu suntem două tabere, noi suntem o singură tabără, Sibiul. Noi trebuie să facem demersuri în primul rând pentru această sală. În paralel, noi ducem tratative și negocieri cu Primăria Sibiu, ca în Câmpșor să primim o suprafață de teren, să facem această nouă sală de 6.500 de metri. Dar proiectul numărul unu al Sibiului pe o nouă sală, repet, din punctul meu de vedere, este cel care e gata. (…) Să fim serioși, ce mi-e Șelimbăr, ce mi-e Sibiu! Asta nu înseamnă că nu trebuie făcută o nouă sală”, a spus Adrian Bibu la Ora de Politică.

Sala Polivalentă din Câmpșor, gata în 6 ani

ULBS va face un mega complex sportiv la Șelimbăr, în timp ce Consiliul Județean își dorește să construiască o Sală Polivalentă în Câmpșor. Dar, lucrurile sunt luate pe rând. Mai întâi va fi renovată energetic Sala Transilvania și mai apoi vor urma și investițiile într-o nouă sală.

Terenul pe care va fi construită sala va veni de la Primăria Sibiu, cu care Consiliul Județean poartă negocieri. „Noi ne dorim această nouă sală să o facem în Câmpșor, suntem în discuții avansate cu Primăria Sibiu. Am avut o discuție foarte serioasă cu doamna primar pe chestiunea asta. De principiu, da (n.r.: vom primi acest teren). Ei ne-au pus niște condiții, cum ar fi să facem drumul. Dar vreau să văd ce înseamnă să facem drumul, că dacă vorbim de zeci de milioane de euro, Consiliul Județean nu poate face acest drum. De asta trebuie negociate. Am pe birou răspunsul primăriei și urmează să mă întâlnesc cu doamna Ioana Leca, administratorul public al municipiului, să discutăm, să înțeleg bine ce mi-a cerut Primăria. Spune acolo că ne dă terenul pe următorii cinci ani, cu mențiunea până atunci să facem proiectul, să atragem fondurile și așa mai departe. Deci suntem în discuții să facem o sală nouă, dar subliniez, ca echipă pentru Sibiu, proiectul ULBS este prioritar. Avem proiect depus acum ca Sala Transilvania să o refacem energetic, vorbim de 10 milioane de euro. (…) Ce vreau să spun ca un plus, dacă tot nu am luat bani pentru stadion de la CNI și am făcut stadionul pe banii noștri, putem acum să mergem să spunem să ne dea pentru sală”, a spus Adrian Bibu.

Sala Polivalentă din Câmpșor va avea o capacitate de 6.500 de locuri, a explicat Adrian Bibu, care a dat și un termen în care ea ar putea fi gata. „Să zicem în 5-6 ani va fi gata”, a spus Bibu.

