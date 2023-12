Autobuzul care circulă pe ruta Sibiu – Păltiniș ar putea opri și la Rășinari. Decizia stă în mâinile consilierilor locali, care vor vota, în ședința de la finalul lunii decembrie, un proiect de hotărâre în acest sens.

După mai bine de un an de zile în care sibienii care locuiesc la Rășinari nu au putut călători cu autobuzul Tursib pentru a ajunge fie la muncă în Sibiu, fie la schi în Păltiniș, din cauză că nu existau stații pe raza localității, după nenumăratele plângeri, sesizări și petiții pe care aceștia le-au formulat, lucrurile s-ar putea schimba. Un proiect de hotărâre care prevede aprobarea înființării a cinci stații de autobuz pe traseul 22 între Sibiu și Păltiniș va ajunge pe masa consilierilor locali în ședința din 27 decembrie.

În cazul în care proiectul va trece de votul consilierilor, autobuzele vor opri la Rășinari și se vor înființa cinci stații noi, respectiv:

Stația Rășinari 1 – urcare – strada Barcianu vis-a-vis de nr. 492

Stația Rășinari 2 – coborâre – strada Octavian Goga vis-a-vis de nr. 814

Stația Castelnor 1 – urcare – DJ106A – Platou Valar – reper borna km. 7

Stația Castelnor 2 – coborâre – DJ106A – Platou Valar – reper borna km. 7

Stația Oncești, Stațiunea Păltiniș – coborâre – bifurcație capăt strada Oncești, reper Cabana Ocol Silvic/Cruce Troiță.

Adrian Bibu, consilier local și administratorul public al județului Sibiu, a declarat la „Ora de Politică” că proiectul a fost depus de grupul consilierilor PNL. „Vroiam să vă spun încă o noutate, chiar am depus în ședința asta de Consiliu Local să facem acele stații la Rășinari, unde nu mai oprea Tursib. Mi se părea de datoria Primăriei să găsească aceste soluții. Eu le mulțumesc celor care au lucrat la acest proiect. Am găsit o portiță în lege. Îi mulțumesc persoanei care a găsit acea portiță, un jurist foarte bun și am depus proiect de hotărâre. Sperăm să treacă, să rezolvăm această problemă. (…) Autobuzul spre Păltiniș va opri și în Rășinari, că până la urmă e localitatea lui Goga și a lui Cioran”, a spus Adrian Bibu la Ora de Politică.

Ai aflat că