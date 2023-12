După primele 30 de zile de la deschiderea celei de-a 16-a ediții a Târgului de Crăciun din Sibiu, numărul vizitatorilor este cu aproximativ 20% mai mare decât anul trecut.

„Târgul de Crăciun din Sibiu este cel mai important vector al turismului județean în perioada sărbătorilor de iarnă iar asta reiese clar din cifrele obținute până acum. Estimăm că până la finalul ediției din acest an peste 300.000 de vizitatori vor trece pragul Târgului, dintre care peste 100.000 au vizitat și Christmas at the Palace, târgul organizat în curtea Palatului Brukenthal”, spune Andrei Drăgan Răduleț, organizatorul evenimentului.

Peste 4200 de copii au vizitat deja Atelierul lui Moș Crăciun, unde și-au exersat dexteritatea, au copt biscuiți, au produs lumânări artizanale, turtă dulce și au pictat globuri din sticlă. De asemenea, și tipologia vizitatorului Târgului de Crăciun din Sibiu s-a schimbat ușor față de anii precedenți.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu expozanții, putem trage concluzia că vizitatorii Târgului din acest an au căutat anul acesta cadouri originale, lucruri deosebite, cele mai căutate fiind produsele artizanale și hand-made, într-o proporție mai mare față de anii trecuți. Putem spune că eforturile noastre privind selecția expozanților și îmbunătățirea acestor categorii de produse au dat roade”, mai spune Andrei Drăgan Răduleț.

Ce putem face de sărbători în Târgul de Crăciun?

Programul Târgului de Crăciun din Sibiu va fi ușor diferit în zilele de Crăciun față de programul regulat. Astfel, majoritatea căsuțelor se va închide la ora 16 în Ajun de Crăciun iar în prima zi de Crăciun se va deschide abia la ora 16. Acesta este programul minim obligatoriu pentru toți expozanții, însă unele dintre ele vor fi deschise, voluntar, în program complet, între orele 10 și 22.

În weekend, vizitatorii se vor putea delecta cu un concert de colinde susținut de grupul Heartbeats, în 22 și 23 decembrie, de la ora 17, pe scena din Piața Mare. Concerte vor avea loc și în curtea palatului Brukenthal, la Christmas at the Palace. În 22 decembrie, cvintetul de alamă Tromba Felix va susține un concert cameral de Crăciun, urmat de dj set Soceron. Pe 23 decembrie vor pune muzică în curte la Palat Sebastian și Roberto iar în ziua de Crăciun, Alex Zara și Cipi Hampu. DJ Funky Drop încheie seria concertelor la palat, pe 26 decembrie.

Iesle în mărime naturală, amplasată în Târgul de Crăciun din Sibiu

În Târgul de Crăciun din Sibiu a fost amplasată în zilele trecute și ieslea construită din lemn, o lucrare artistică în mărime naturală, extrem de valoroasă. Ieslea a fost concepută de artistul Emil Milășan și a fost realizată în urmă cu 12 ani, din lemn uscat de tei. „Ca lemn autohton, e cel mai bun pentru genul acesta de sculptură, se lasă ușor modelat și rezistă mult în timp, nu se crapă, nu mai mișcă. Ce vedeți în spate am lucrat cam șapte luni, am avut și câteva ajutoare la părțile mai grele, m-au ajutat niște prieteni artiști. Eu lucrez în lemn de acum 40 de ani, din 1983. E o meserie care se învață pe parcurs și durează până înveți să faci lucrări complexe. E una dintre cele mai bune lucrări pe care le-am făcut vreodată, am făcut-o acum 12 ani, este expusă în fiecare an și, uitați-vă, arată impecabil. Peste mine se vede cum au trecut anii, lucrările sunt la fel, nu au îmbătrânit deloc”, spune Emil Milășan, artistul care a sculptat această valoroasă iesle.

Ieslea este un element nelipsit în multe dintre Târgurile de Crăciun din Europa. Sculptată în 2011, ieslea a fost amplasată în Piața Mare în fiecare an, cu excepția perioadelor de restricții, când s-a renunțat la iesle pentru a nu crea aglomerări excesive. „Ne bucurăm să o avem din nou expusă, ca vizitatorii din țară și străinătate să o poată admira”, mai spune Andrei Drăgan Răduleț. În weekend-ul care tocmai a trecut, ieslea a devenit cel mai vizitat si fotografiat loc din Târg.

