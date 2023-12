Câțiva sibieni s-au strâns marți seara, în Piața Mică din Sibiu, costumați în hainele lui Moș Crăciun. Cu aproximație 20 de sibieni au venit cu biciclete luminate de instalații de brad cu scopul de a pedala împreună, prin oraș. Mesajul celor de la Urban Bike este ca sibienii să nu renunțe să facă mișcare, chiar și în această perioadă când prioritară pare să fie mâncarea.

„Nu am fost cuminți, dar am fost activi și acum înainte să dăm buzna peste toate platourile de mâncare, am zis că merită să facem un pic de loc în fizic și în suflet”, a declarat pentru Ora de Sibiu, Andrei Rusu, de la Asociația Urban Bike Revolution.

Acest ONG militează pentru mersul pe bicicletă, indiferent de vârstă.

„2023 a fost un an excelent pentru noi. Am avut mai multe proiecte, ne-am făcut mai mulți prieteni si am găsit de fiecare dată suport pentru acțiunile noastre. Sperăm ca 2024 să fie la fel de bun”, au transmis cei de la Urban Bike Revolution, recent, pe pagina oficială de socializare.

