Filarmonica de Stat Sibiu dăruiește comunității două concerte speciale de Crăciun, pe 19 și 20 decembrie, de la orele 19.00, la Sala Thalia. Evenimentele fac parte din proiectul „Daruri Muzicale”, organizat cu sprijinul Ministerului Culturii, Consiliului Județean Sibiu și Primăriei municipiului Sibiu.

Laureații Galei Sibiu Opera Festival 2023, soprana Claudia Marinescu și baritonul Alexandru Chiriac, sunt soliștii celor două seri de poveste. Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va fi condusă de dirijorul elvețian de origine greacă Georgios Balatsinos.

Ultimele locuri sunt disponibile în balconul scenei, iar publicul le poate achiziționa de la casieria Filarmonicii, la prețul unic de 40 lei.

În program se vor regăsi cele mai îndrăgite cântece de Crăciun românești și internaționale, de la „Aseară pe-nserate” sau „Ce bucurie ar fi”, la „Have Yourself a Merry Little Christmas”, „Joy to the World”, „White Christmas”, precum și compoziții clasice de Ceaikovski, Strauss și Adolphe Adam.

Soprana Claudia Marinescu este studentă în anul I de Master la Universitatea Națională de Muzică din București, unde studiază arta cântului frumos sub calda îndrumare a conf.univ.dr. Iulia Isaev, solistă a Operei Naționale București.

Câștigător al premiului I în cadrul M.O.A. International Opera Academy Competition (Montecatini Terme, Italia 2019), precum și al altor trei premii speciale, baritonul Alexandru Chiriac este considerat de către criticii de muzică drept „o tânără speranță, posesorul uneia dintre cele mai frumoase și expresive glasuri”, regretata Anca Florea descriindu-l astfel: „un glas generos, cu date naturale remarcabile, bine condus și reliefat, demonstrând o ințelegere și o expresivitate deosebită, conferind sens și culoare fiecărui cuvânt, fiecărui accent”.

După concert, publicul este invitat pe esplanada de pe strada Cetății, împreună cu muzicienii și echipa Filarmonicii, să colinde alături de corul Facultății de Muzică Religioasă din Sibiu, care are în componența sa membri ai Corului „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, precum și alți studenți talentați ai Facultății de Teologie, sub conducerea pr. dr. Dan Alexandru Streza.

