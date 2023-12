Clubul FC Hermannstadt s-a implicat financiar pentru a îl ajuta pe Ioan Ilie Bozdoghină, jucătorul echipei de Liga 4 ACS Păltiniș Rășinari, care suferă de cancer și are nevoie de ajutor pentru a primi tratament de specialitate în Germania.

Mama lui ”Bozdo” a fost azi la Stadionul Municipal, unde a discutat cu conducătorii clubului FC Hermannstadt, Dani Coman și Radu Neguț și a primit și un ajutor bănesc din partea întregii echipe, care i-a fost înmânat de căpitanul Ionuț Stoica.

Jucătorul de la Păltiniș Rășinari suferă de cancer și pentru a putea avea acces la tratament de specialitate, trebuie să ajungă la o clinică în Germania, unde costurile sunt extrem de ridicate. Sibienii au donat sume de bani, dar au scos la licitație și bunuri pentru a putea aduna suma necesară tratamentului. Cu toate acestea, este în continuare nevoie de ajutor, iar cei care vor să ajute o pot face în conturile în lei sau euro menționate mai jos, în postarea clubului FC Hermannstadt.

”Suntem alături de tine, Bozdo! Nu putem fi indiferenți la suferința nedreaptă a unui OM tânăr, care iubește fotbalul! Ioan llie Bozdoghină are 40 de ani și joacă fotbal la prietenii noștri de la ACS Păltiniș Rășinari, în liga a IV-a. Bozdo, cum îi spun prietenii, suferă de cancer și are nevoie de 30.000 de euro pentru tratament de specialitate la o clinică în Germania. Astăzi am avut o întâlnire de suflet cu mama lui… I-am promis tot sprijinul nostru în această luptă și i-am oferit un aport financiar.

Noi știm că printre cei care vor citi această postare sunt OAMENI care POT și VOR SĂ AJUTE!

Cei care vor să facă donații au la dispoziție următoarele conturi, deschise pe numele BOZDOGHINA IOAN ILIE:

EURO: RO63BTRLEURCRT0121468201

RON: RO16BTRLRONCRT0121468201

” este postarea dată publicității marți de clubul FC Hermannstadt. Merită!

Ai aflat că