Sibiul este considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din țară, decorate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Decorațiunile de anul acesta au atras atenția vizitatorilor, unele clădiri devenind faimoase pe rețelele de socializare datorită unicității lor.

Restaurantul Fain, Art Hotel și hotelul Magister Seven sunt unele dintre clădirile din centrul Sibiului care par desprinse din basme. Decorate cu mare atenție la detalii clădirile au fost împodobite cu mixuri de conifere, dar și cu elemente cu semnificații profunde. Cele trei clădiri au fost puse în valoare de cei de la florăria á Coté, care au realizat decorurile superbe de sărbători. Pe lângă, cele trei clădiri enumerate, echipa á Coté s-a ocupat și de decorul cafenelei Amor Perfecto, dar și de înfrumusețarea mai multor case din Sibiu.

Andrei Bădilă, administratorul florăriei á Coté, a vorbit despre numărul cererilor de anul acesta, provocările întâmpinate și care vor fi trend-urile anul viitor. „Am avut de zece ori mai multe cereri față de anul trecut. Oamenii au fost foarte deschiși să decoreze. Implementam primele proiecte și după veneau și mai multe solicitări și cu cât postam mai mult în rețele de socializare oamenii erau și mai „înverșunați”. Au fost peste 60 de cereri, dar bineînțeles că pentru unii bugetul era prea mare și atunci au ales altfel de aranjamente”, povestește Andrei Bădilă.

Tendințele de anul acesta au fost reprezentate de decorurile naturale, realizate din mixuri de conifere. „Toți au mers pe natural. Aceasta a fost și premisa noastră pentru anul acesta. Am mers pe o temă naturală cu mix de conifere, dar am adăugat și globuri, bobițe artificiale de ilex, instalații, dar în principiu la bază stă micul de conifere format din brad argintiu, brad românesc, tuia, ienupăr”.

Restaurantul Fain, cel mai „instagramabil”

Restaurantul Fain atrage atenția trecătorilor printr-un decor unic în Sibiu, cu ursuleți de pluș și cutii de cadouri mari. „În fiecare an, administratorii apelează la noi pentru a-l decora. Este una dintre cele mia emblematice clădiri din Sibiu care este „instagramată” și postată în fel și chip. Am folosit foarte multe chestii jucăușe, cu ar fi acești ursuleți care au devenit străjerii Crăciunului, cutii de cadouri, funde uriașe, coronițe supradimensionate și zeci de mii de beculețe și un mix impresionant de conifere, de la brad argintiu, brad românesc, tuia, ienupăr”, spune Andrei.

O turistă spune că decorul îi redă clădirii un aer occidental. „Iese în evidență cu decorațiunile roși și cu luminițe frumoase. Îți dă un aer de sărbătoare. Vor să își atragă clienții, dar are o alură occidentală, ca tot Sibiul de altfel”, spune Cristina, o turistă”, spune aceasta.

Hotel Magister Seven. Arcadă spectaculoasă și brăduți

Fațada hotelului Magister Seven a devenit și ea cunoscută datorită decorului spectaculos. Printre ramurile de conifere și globuri, se află mai mulți Spărgători de Nuci, aceștia reprezentând un simbol puternic al Crăciunului.

„Am realizat cea mai mare arcadă pe care noi am putut să o facem anul acesta. Am lucrat la ea undeva la zece ore. Am împletit pe o plasă fiecare crenguță din mixuri de conifere. Dacă dincolo au fost ursuleții, aici avem un alt subiect principal și anume spărgătorii pe care îi regăsiți pe toată arcada, dar și pe pervazurile geamurilor. Ei sunt străjerii acestui hotel. Pentru a realiza acest decor am avut nevoie de trei zile”, spune Andrei Bădilă.

Art Hotel, piesa de rezistență

Decorul de la Art Hotel a fost cel mai complex proiect al echipei á Coté, de anul acesta. A necesitat folosirea unei nacele pentru a împodobi pervazurile clădirii. Pentru decorarea fațadei hotelului, administratorii au plătit peste 20.000 de euro.

„Cred că aceasta este piesa de rezistență a orașului. Hotelul a avut unul dintre cele mai mari bugete de investiții, undeva la peste 20.000 de euro, cu sute de legături de brad argintiu, zeci de mii de luminițe, globuri roșii, bobițe de ilex, acele bobițe pe care toată lumea le adoră. Într-o zi întreagă am montat decorul și a plouat foarte tare și noi eram pe nacelă. A fost destul de dificil dar eu cred că a ieșit ceva minunat. Pot spune că Sibiul a atins titlul celui mai frumos oraș decorat din România”, spune Andrei Bădilă.

Figurinele mari, trend-ul anului viitor

Pentru la anul, Andrei Bădilă preconizează un nou trend, cel al figurinelor suspendate de clădiri. „Preconizez un nou trend în ceea ce privește figurinele mai mari. O să suspendăm tot felul de figurine pe clădiri, o să facem niște intrări mult mai spectaculoase, o să ne pregătim mult mai bine. De la începutul anului viitor vom semna noi contracte și, cel mai fain, ne vom îndrepta și spre celelalte orașe”, spune tânărul.

Decorul arcadei de la Muzeul Național Brukenthal se distinge prin combinația de culori și abundența elementelor decorative de Crăciun. „Mi se pare mult mai bună decât cea de anul trecut. Îi felicit că au mers pe o tentă de roșu combinată cu alb”, spune artistul floral.

Prețurile diferă în funcție de volumul de muncă, și pot ajunge până la zeci de mii de euro. „Dacă este vorba despre o cafenea prețurile încep de la 2.000 de euro până la 22.000 de euro, hotelul pe care l-am decorat. Volumul de muncă, echipa mult mai mare care a lucrat la un astfel de proiect. Este o diferență dacă vorbim despre un hotel care are o arcadă și șase pervazuri sau vorbim despre un hotel care are trei arcade și 18 pervazuri”, mai spune Andrei Bădilă.

Magazinele mici au încercat și ele să ofere vitrinelor spiritul Crăciunului fiind decorate de micii întreprinzători după bunul plac.

