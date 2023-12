Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Sibiu a făcut bilanțul anului 2023, un an cu misiuni împlinite, cu achiziții în materie de autospeciale și echipamente de ultimă generație, printre care și un sonar achiziționat din străinătate.

În prezent, în județul Sibiu, la intervenții primare nu mai sunt autospeciale mai vechi de zece ani. Anul acesta s-au făcut investiții majore în tehnica de intervenție, astfel parcul auto al ISU Sibiu a fost suplimentat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă de mare capacitate, trei autospeciale de stingere cu apă și spumă de medie capacitate, două posturi medicale avansate și o autospecială pentru lucrul cu apă de înaltă presiune și hidroperforare, dar și un sonar de ultimă generație. În curând o să mai primească și un punct de comandă avansat.

„În urma intervenției de anul trecut în care am fost nevoiți să se scufunde scafandrii, în perioada aceasta anului, sfârșit de decembrie, început de ianuarie, timp de două săptămâni. Atunci când am văzut că cineva a venit cu un sonar și în ziua în care a început să caute, a și identificat locul unde se înecase persoana respectivă. Din momentul acela am început demersurile să achiziționăm un sonar. Am cumpărat acest sonar în speranța că va deveni o bună practică în România. În momentul acesta nu mai există un asemenea sonar în țară. Nu l-am cumpărat niciodată cu ideea că îl vom utiliza doar pe Cibin. Am început să facem câteva sesiuni de pregătire specifică. Am fost inclusiv lângă București ca să ne instruim. Suntem încrezători că putem să îl utilizăm”, a transmis inspectorul șef al ISU Sibiu, Locotenent-colonel Trefaș Lucian.

Intervenții „de foc” pentru pompierii sibieni

În anul 2023 pompierii sibieni au fost puși fața unor situații de urgență de amploare, astfel planul roșu de intervenție a fost activat de două ori: accidentul dintre două autocare pe DN 1 – Hula Bradului unde au fost implicate peste 90 de persoane, majoritatea minori și un accident în lanț pe autostradă unde au fost implicate 5 autovehicule. Din nefericire au fost și alte accidente grave care s-au soldat cu pierderi de vieți și cu rănirea gravă a mai multor persoane, aproximativ 45 de astfel de accidente unde a fost nevoie inclusiv de intervenția echipajelor de descarcerare. Amintim și cele două explozii care au avut loc în municipiul Sibiu, soldate cu decesul a două persoane și rănirea uneia. De asemenea pompierii au intervenit pentru stingerea a peste 400 de incendii dintre care 120 au fost incendii de vegetație uscată.

Evenimente importante la care pompierii sibieni au luat parte

Primul eveniment de amploare care a marcat anul 2023 a fost pe 28 februarie când am aniversat 90 de ani de la înființarea Protecţiei Civile din România. La această dată, în anul 1933, prin Decretul Regal nr. 468, se aproba “Regulamentul de funcţionare a Apărării Pasive contra atacurilor aeriene” având ca scop “limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra populaţiei şi resurselor teritoriului, fie asigurându-le protecţia directă, fie micşorând eficacitatea atacurilor”. Pentru a marca corespunzător acest eveniment au fost organizate o serie de activități pe durata a șapte zile care au inclus sesiuni învățare a acordării primului ajutor și mai multe puncte de informare preventivă pentru cetățeni.

În luna mai au avut loc unele dintre cele mai așteptate competiții pentru elevi „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”. Competiții în cadrul cărora ne-am bucurat de participarea unui număr de peste 200 de elevi.

În luna iunie ISU Sibiu a găzduit faza regională a Competiției Naționale de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat, unde echipajul de descarcerare al ISU Sibiu s-a calificat la etapa națională care a avut loc la Iași.

Tot în luna iunie au avut loc și Concursurile Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență, iar la începutul lunii iulie la Mediaș a avut loc faza interjudețeană a acestor concursuri.

În luna iulie a avut loc etapa zonală a Competiției Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, competiție în cadrul căreia lotul sportiv al ISU Sibiu s-a calificat la etapa națională de unde au venit acasă cu titlul de vicecampioni naționali.

Începând din luna iulie și până în septembrie pompierii sibieni s-au alăturat misiunii internaționale de stingere a incendiilor de vegetație din Grecia, astfel au participat în aceste misiuni 30 de pompieri sibieni.

Un alt eveniment reprezentativ pentru anul 2023 a fost Ziua Pompierilor de România, anul acesta împlinindu-se 175 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii. Cu acest prilej au fost organizate o serie de activități pentru cetățeni, toate fiind încheiate cu o ceremonie militară și o expoziție de tehnică, ce a avut loc în Piața Mare din Sibiu.

Tot anul acesta, acum la începutul lunii decembrie s-au împlinit 30 de ani de la operaționalizarea primului echipaj SMURD în județul Sibiu.

