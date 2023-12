Primarul Astrid Fodor a transmis un mesaj cu ocazia aniversării orașului. Ea a declarat că administrația locală lucrează în permanență pentru a face Sibiul un oraș mai atractiv, mai funcțional și mai sustenabil.

“Pentru noi, din administrația locală și pentru mine, ca primar, ziua Sibiului este în fiecare zi. Pentru Sibiu gândim și realizăm proiecte în fiecare zi. Sibiul atractiv economic, Sibiul funcțional ca infrastructură, Sibiul cu unități de învățământ puse la punct, Sibiul cu mobilitate sustenabilă, Sibiul verde, Sibiul cultural și sportiv, Sibiul timpului liber – pentru noi, orașul este în centrul atenției în fiecare zi.