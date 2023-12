După remiza de joi de pe Stadionul Municipal, 1-1 cu Sepsi Sfântu Gheorghe, antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu și-a felicitat jucătorii pentru determinarea arătată în joc.

Măldărășanu crede că dacă echipa sa reușea să se desprindă la 2-0 la ocaziile avute, ar fi câștigat jocul cu Sepsi. În plus, accidentarea rapidă a lui Paraschiv a cântărit și ea mult. ”Am marcat repede, dar Sepsi a pus presiune. Am stat bine defensiv, nu am lăsat multe spații, ei nu au avut multe ocazii. Noi puteam majora scorul prin Baba sau prin Neguț, altfel ar fi stat jocul. E clar că ne-a lipsit Paraschiv, l-am pierdut în prima repriză, e un jucător care ține de minge, a trebuit să îl introducem pe Neguț, a intrat neîncălzit” a spus tehnicianul la flash-interviul de la Digi Sport.

Fostul internațional spune că Sibiul putea avea mai multe puncte, dar rămâne cu șanse bune în cursa pentru play-off. ”Una peste alta, este un punct acumulat, ținem aproape de echipele din play-off. Îmi felicit băieții, efortul a fost extraordinar. Îi felicit pentru tot anul, aici intră și returul sezonului trecut, am trecut prin momente grele. Pe undeva, suntem acolo, puteam mai mult, e adevărat, va trebui să muncim mai mult și să venim pozitivi pe început de an.”

Actualul sezon este unul foarte echilibrat și Măldărășanu crede că acest lucru se datorează faptului că echipele care se bat la titlu nu au reușit să câștige duelurile cu formațiile de la mijlocul clasamentului. ”Toate echipele își doresc play-off-ul, la nivel declarativ sau nu, la noi e la nivel de dorință. Vrem să ne autodepășim, puteam de anul trecut, putem și acum, mai sunt puncte multe puse în joc. Nu jucăm singuri, sunt și alte echipe care se bat. Campionatul e foarte echilibrat din cauza echipelor mari care se bat la campionat și care nu și-au luat punctele în meciurile cu echipele mici, dar și noi, echipele mici am făcut meciuri bune și am câștigat puncte cu cele care se bat la primele 3-4 locuri. Se vede această diferență mică la fiecare loc în clasament”, a declarat Marius Măldărășanu.

Sibiul va ierna pe locul 7 sau 8 în Superliga, în funcție de ce va face U Cluj joi seara cu CFR Cluj.

