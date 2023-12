În ultimele 24 de ore, polițiștii sibieni au continuat acțiunile pe linia prevenirii și combaterii ilegalităților din domeniul deținerii, comercializării și utilizării articolelor pirotehnice. În urma activităților desfășurate, polițiștii au confiscat 300 de kg de articole pirotehnice iar 2 persoane sunt cercetate penal.

La data de 21 decembrie a.c., în continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Sibiu au efectuat o percheziție domiciliară pe raza localității Brateu.

În locuința unui bărbat, în vârstă de 32 de ani, polițiștii sibieni au descoperit 50 de kg de articole pirotehnice din categoriile P1, F2, F3 și F4 pe care le comercializa fără a avea acest drept.

Materialele pirotehnice au fost ridicate în vederea confiscării, cercetările continuând sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, sub aspectul săvârșirii infracțunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de art. 37 lit. a.) din legea 126/1995, republicată.

La acceași dată, în continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Sibiu au efectuat o percheziție domiciliară pe raza localității Dumbrăveni.

La domiciliul unui localnic, în vârstă de 56 de ani, polițiștii de arme au identificat 250 de kg de articole pirotehnice din categoriile P1, F2, F3 și F4 pe care le comercializa fără a avea acest drept.

Materialele pirotehnice au fost ridicate în vederea confiscării, cercetările continuând sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, sub aspectul săvârșirii infracțunilor de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani, respectiv comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, fapte prevăzute și pedepsite de art. 37 lit. a.), b.) și c.) din legea 126/1995, republicată.

În același context, în ultimele zile, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul I.P.J. Sibiu au participat la 20 întâlniri cu elevii unei unități de învățământ din județul Sibiu, scopul dialogului fiind acela de conștientizare a tinerilor cu privire la riscurile pe care le presupun deținerea, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice în alte condiții decât cele legale.

