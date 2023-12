Deputatul PNL Raluca TURCAN salută faptul că bugetul pentru anul 2024 alocă resurse financiare record pentru investiții publice și, în același timp, asigură majorări de venituri pentru pensionari și pentru angajații din sistemul public:

”Peste 120 de miliarde de lei sunt alocate în anul 2024 pentru finanțarea proiectelor de investiții la nivel național, atât pentru proiectele majore cum ar fi autostrada Sibiu-Pitești, cât și pentru investițiile dorite și așteptate de către comunitățile locale din județ. Mă bucură faptul că, la nivelul județului Sibiu, sunt asigurate resurse financiare pentru toate proiectele de investiții. Mai mult decât atât, împreună cu parlamentarii PNL din Sibiu, Nicolae Neagu și Christine Thellmann, după ce am identificat probleme urgente din județ, am amendat Legea bugetului de stat pentru anul 2024 și am suplimentat proiectele de investiții cu următoarele:

Reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii nr.22 în vederea relocării Centrului școlar pentru educație incluzivă nr.1 – 1 milion lei;

Pistă pentru biciclete Sibiu‐Rășinari – 1 milion lei;

Pistă pentru biciclete Dumbrava‐Cisnădie – 1,5 milioane lei;

Reabilitarea internatului de la Colegiul Tehnic ”Mediensis” – 1 milion lei;

Teren de sport nou, dotări moderne și lucrări de reabilitare pentru Liceul tehnologic de industrie alimentară „Terezianum” – 500.000 lei;

Pentru Partidul Național Liberal, investițiile publice reprezintă singura garanție pentru dezvoltarea continuă a județului Sibiu, pentru creșterea calității vieții tuturor sibienilor și pentru menținerea unui climant competitiv pentru mediul de afaceri sibian.”

