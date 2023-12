În ultimul meci al anului, FC Hermannstadt joacă joi, de la ora 17.00, pe Stadionul Municipal cu Sepsi Sfântu Gheorghe, într-un duel cu implicații directe în lupta pentru play-off.

Înaintea ultimului joc din acest an, Sibiul este pe locul 8, cu 28 de puncte, în vreme ce covăsnenii sunt în revenire, ajungând pe poziția a 6-a, cu un punct în plus față de FC Hermannstadt. În istoricul celor 11 partide directe din Superliga, Sepsi OSK conduce cu 4-2. În turul actualului campionat am consemnat o remiză la Sf. Gheorghe, scor 1-1. Același rezultat s-a terminat și duelul direct de la Sibiu, din grupele cupei.

Măldărășanu: ”Vom avea o reacție pozitivă”

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu își dorește o victorie cu care echipa sa ar termina anul pe loc de play-off, pentru că ar depăși sigur pe Sepsi și pe Farul, posibil și pe U Cluj.