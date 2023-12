Pacienții internați la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu se bucură de atmosfera de sărbătoare, deși nu sunt în casele lor. Atât de Crăciun, cât și de Revelion, meniul este festiv, fiind compus din bucate alese.

La Spitalul de Pneumoftiziologie meniul de Crăciun a fost unul de sărbătoare. Printre bunătățile preparate în Blocul alimentar al spitalului s-au numărat mămăliguța cu sarmale și smântână, supa cu găluște și friptura de porc. De asemenea, de pe masa pacienților noștri nu au lipsit astăzi nici cozonacul cu nucă și portocalele.

„Mesele de Crăciun, de Anul Nou sau de Paști servite în spitalul nostru ne dorim, an de an, să fie cât mai de sărbătoare, pentru ca și pacienții internați să se bucure de atmosfera deosebită pe care Sfintele Sărbători o aduc pentru fiecare dintre noi. Astfel, și în acest an ne bucurăm că am putut să le oferim un meniu festiv, astfel încât perioada spitalizării să treacă într-un mod cât mai plăcut și pentru cei care nu au putut ca în această perioadă să se afle în mijlocul familiei lor”, spune Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Pe toată perioada Sărbătorilor de Iarnă, pacienții vor primi meniu festiv, pregătit și adaptat pentru tipul de regim pe care îl necesită patologiile tratate.

