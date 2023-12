După ce au fost gazați și apoi amendați de Jandarmeria Sibiu la meciul de handbal feminin Măgura Cisnădie – SCM Rm. Vâlcea scor 36-36 din 4 octombrie, suporterii vâlceni au depus plângere la Tribunalul Militar din Cluj Napoca.

Ora de Sibiu a relatat la acea vreme aici de la fața locului filmul incidentelor produse de Jandarmeria Sibiu la finalul meciului de handbal feminin Măgura – SCM 36-36, din Liga Națională.

Imediat după fluierul final, jandarmii din Sibiu au intervenit în forță cu gaze lacrimogene asupra grupului de suporteri vâlceni care sărbătoreau golul egalizator marcat în ultima secundă a meciului, cea mai afectată fiind o fetită. A doua zi după meci, după ce în toată presa națională au apărut clipuri video cu intervenția nesăbuită a forțelor de ordine, Jandarmeria Sibiu a emis un comunicat de presă în care și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze, anunțând și deschiderea unei anchete interne.

Ulterior, o parte din suporterii vâlceni au fost invitați la sediul Jandarmeriei Sibiu, unde au mers crezând că le li se vor prezenta vinovații pentru acea acțiune inconștientă. Surpriză, însă, aceștia au fost amendați, fiind invocate unele motive puerile. Cabinetul de avocatură care reprezintă suporterii vâlceni a solicitat apoi Jandarmeriei Sibiu să prezinte rezultatele anchetei interne, dar răspunsul a fost unul departe de adevăr. Federația Română a sancționat clubul Măgura cu un avertisment.

Fanii vâlceni au fost amendați

”Noi am mers la Sibiu în ideea că Jandarmeria va oferi informații utile investigației interne în desfășurare. Spre dezamăgirea noastră, noi am fost identificați și amendați, ni s-a transmis că invitația a fost strict pentru a putea fi corect identificați. Precizez că la intrarea în instituție ni s-au reținut actele de identitate fără a ne fi spus și motivul, că urmează să fim amendați. Ni s-au prezentat motivele amenzilor, mie mi s-a spus că am înjurat forțele de ordine în momentul în care încercat să scot fetița din sală, dar de fapt nu mă lăsau să ies cu copilul, deși aerul era irespirabil. Unui alt coleg i s a comunicat ca va primi amenda pentru un motiv de toată jena considerăm noi. Conform comunicării Jandarmeriei, ”suporterul a avut o ieșire nervoasă, coborând trei scări, fiind apoi calmat de colegii din galerie”. Cât despre ancheta internă nu am primit niciun fel de răspuns, scuza invocată fiind că se ocupă un alt departament” a declarat Costel Ungureanu, liderul fanilor vâlceni și tatăl fetiței afectate de gazele jandarmilor.

”Un răspuns mincinos”

Răspunsul Jandarmeriei Sibiu la adresa înaintată de Cabinetul Individual de Avocat Gabi Rusu este catalogat de fanii echipei SCM Râmnicu Vâlcea ca fiind unul mincinos. ”Răspunsul este unul mincinos, așa cum se știe și din presă la momentul sosirii salvării s-au acordat îngrijiri medicale fetiței mele și mai multor suporteri, fapt diametral opus celor susținute de Jandarmerie. Nu a solicitat nimeni transport la spital, dar au fost acordate îngrijiri. Având în vedere toate acestea, noi, suporterii am mers mai departe pentru aflarea adevărului și pedepsirea vinovaților, după ce Jandarmeria Sibiu s-a spălat pe mâini, acordându-ne amenzi nouă, fapt contrar celor petrecute în Sala Polivalentă Cisnădie” a mai spus liderul fanilor vâlceni.

Astfel, cazul de la Cisnădie a ajuns la Parchetul Militar Cluj Napoca, unde va fi judecat în perioada următoare.

