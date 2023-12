Din cauza condițiilor meteorologice, lucrările la Hotelul de Gheață au fost întrerupte. „Construcția” a fost dată în funcțiune într-o formă minimalizată și va fi finalizată după Revelion.

La fel cum s-a întâmplat în majoritatea sezoanelor trecute, Moș Crăciun a reușit și în acest an să aducă turiștilor dornici de aventură și inedit un nou Hotel de Gheață în căldarea glaciară a Lacului Bâlea.

Primele camere, precum și restaurantul/barul din hotel sunt pregătite pentru a primi oaspeți ori simpli vizitatori, pragul acestui obiectiv special fiind deja trecut de câțiva zeci de turiști ce și-au petrecut mini-vacanța de Crăciun la munte, în binecunoscuta zonă a Masivului Făgăraș.

Deocamdată, aventurierii ce doresc să vină la Hotelul de Gheață „ART&ICE” de la Bâlea Lac vor putea admira deja patru dintre camerele duble ale structurii deocorate prin sculpturi de gheață realizate de echipa marelui artist Eugen Petri:

„Pentru câteva zile, până după Anul Nou, s-a decis că trebuie luată o pauză în activitatea de edificare a Hotelului de Gheață, însă am marea bucurie să vă anunț că împreună cu echipa de sculptori am finalizat sub formă de basorelief, sculptat în zăpadă și gheață pe marele artist Andy Warhol, celebra Marilyn Monroe, celebru conte Dracula reprezentând Hotel Transilvania din Cluj-Napoca și pe Regina Maria a României. În momentul de față lucrăm la punerea în operă din gheață și zăpadă a Reginei Elisabeta a II-a, cu siguranță cea mai mare iubitoare, susținătoare și colecționară de artă pe care a cunoscut-o omenirea până în prezent.’’

Schimbările climatice care ne surprind cu temperaturi aproape de primavară la șes, dar si cu temperaturi neobisnuit de mari în zona muntoasă crează mari surprize și afectează lucrările la noul Hotel de Gheață, chiar și la sfârșitul lunii decembrie, ceea ce până acum nu s-a întâmplat în niciunul dintre cei 17 ani în care s-a construit la Bâlea Lac un Hotel de Gheață.

,,În ultimele zile, la Bâlea Lac a bătut vântul foarte puternic, iar uneori temperaturile au fost mult peste normalul perioadei, astfel că am decis să întrerupem lucrările deoarece eficiența acestora nu a fost tocmai cea dorită. În cazul în care vremea ne va permite, nu excludem varianta unei reluări a activității de edificare ceva mai devreme. Aceste decizii depind de evoluția temperaturilor și instalarea unei ierni autentice, măcar în varful muntelui. Din păcate, de câțiva ani buni și aici la Bâlea Lac se observă serios schimbările climatice, iar iernile nu mai sunt la fel de aspre ca acum 20 de ani. Sper că iarna va reveni la normal cât mai repede și vă asigur că facem eforturi ca experiența trăită la Hotelul de Gheață Bâlea Lac să fie cu adevărat memorabilă.” responsabilii Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac”, alături de echipa de constructori și decoratori, au luat decizia de a întrerupe lucrările, menționează Arnold Gunter Klingeis, inițiator al Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac”.

,,ART&ICE”, cel de-al șaptesprezecelea Hotel de Gheață de la Bâlea Lac, va avea între 20 și 24 de camere, restaurant și bar, toate încăperile fiind unite printr-o serie de holuri. Restauraurantul din gheață va promova Ruta Cafenelelor Istorice din Europa, care va ajunge în premieră pentru Europa la Bâlea Lac, reprezentând primul itinerariu tursitic promovat de cele de 48 de Rute Culturale acreditate de Consiliul Europei și va purta numele New-York onorând una dintre cele mai celebre cafenele din Europa Centrală și de Sud-Est, și anume Cafeneaua New-York din capitala Ungariei, Budapesta. Decorul interior al hotelului va fi astfel realizat încât să fie respectată tema proiectului de marketing turistic din acest sezon, iar fiecare cameră va purta numele unei personalități importante din diverse sectoare ale artei, artiști sau iubitori ai artelor. 12 camere vor purta numele unor personalități feminine iar 12 vor fi numite după personalități masculine ale artei.

Personalitățile feminine care vor fi reprezentate în gheață în camerele hotelului sunt: Regina Maria a României, Regina Elisabeta a Marii Britanii, Madonna, ⁠Marilyn Monroe, ⁠Grace Kelly de Monaco, ⁠Corina Chiriac, ⁠Cecilia Cutescu-Stork, ⁠Haricleea Hartulari-Darclee, ⁠Angela Similea și ⁠Marlene Dietrich. În ceea ce privește personalitățile masculine a căror nume vor fi purtate de camerele din acest hotel, lista este deschisă de americanul Andy Warhol și îi mai are în cuprins pe Contele Dracula/Hotel Transilvania Cluj-Napoca, ⁠Mircea Codrea, ⁠Eugen Petri, ⁠Gheorghe Lazăr, ⁠Cătălin Botezatu, ⁠Lucian Blaga, ⁠Dan Dumitrana, ⁠Elvis Presley și ⁠Freddy Mercury. O încăpere specială va fi numită Constantin Brâncuși.

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac este singurul obiectiv de acest fel din partea de sud-est a Europei.

Avem convingerea că Hotelul de Gheață amplasat la Bâlea Lac, înconjurat de crestele Munțiilor Făgăraș care compun căldarea glaciară Bâlea Lac va rămâne un loc specific de iarnă pentru Europa de Sud-Est în care experienta de iarnă să poată fi trăită autentic chiar și în următori 20 de ani. De asemenea, Lacul Bâlea prin calota sa de gheață oferă suficientă materie primă pentru a edifica construcțiile din gheață prin care România și Bâlea Lac probabil vor rămâne cele mai interesante și autentice locații de iarnă în Europa de Sud- Est.

Ai aflat că