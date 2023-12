Taxa specială pentru terasele de pe domeniul public din Sibiu va rămâne 1 leu și anul viitor. Tariful a fost aprobat în ultima ședință ordinară a Consiliului Local din acest an.

Primăria a propus, luna aceasta, ca taxa specială pentru ocuparea domeniului public să se majoreze de la 1 leu la 2 lei/mp/zi. Propunerea nu a fost primită bine de patronii teraselor din oraș care au cerut, pe lângă menținerea tarifului de 1 leu, și consultări cu municipalitatea.

Citește și: Patronii de terase din Sibiu nu sunt de acord cu noua taxă propusă de primărie

Proiectul de hotărâre care prevedea majorarea acestei taxe a ajuns la vot în Consiliul Local, iar pe marginea lui s-au generat o serie de discuții.

USR cere „eliminarea tuturor construcțiilor care au urâțit centrul orașului”

Consilierul local Ionuț Ghișe (USR) a arătat, înainte de vot, că nu dorește ca unii operatori să fie discriminați, iar alții, favorizați. Grupul USR s-a abținut la vot, susținând că este nevoie „să se reglementeze mai clar ocuparea domeniului public”, iar construcțiile care au urâțit centrul Sibiului să dispară.

„Avem la vot un proiect care a stârnit numeroase polemici în oraș, în rândul patronilor din HoReCa, al angajaților lor, dar și în rândul sibienilor care își plătesc taxele corect și care nu acceptă discriminări de acest tip. Am văzut din mass-media că PNL se opune acestei majorări de taxe, ceea ce ne surprinde având în vedere că PNL este, în acest moment, partidul care a majorat taxele în toată țara pentru persoane fizice și pentru întreprinzători. Asta ne face să ne gândim că este vorba de altfel de interese pe care le susțin colegii de la PNL Sibiu. Îi rugăm un singur lucru pe colegii de la PNL, să fie solidari în cadrul parteneriatului pe care îl au cu FDGR și să își asume această revenire la taxă, majorare de taxă specială de amplasare că așa ar fi corect și ar fi consecvenți cu politica de partid la nivel național. Susținem o taxă de ocupare a domeniului public, dar credem ca ea nu trebuie să fie egală pentru un mic artizan care vinde mărțișoare și pentru un restaurant cu afaceri de milioane de lei. Îi invităm, de asemenea, pe întreprinzătorii din HoReCa la discuții pentru a găsi cele mai bune soluții pentru dezvoltarea acestui segment, nu credem că viitorul lor stă în cei 2 lei pentru care se teme PNL. Noi, consilierii USR, ne abținem de la acest proiect, pentru că suntem de părere că trebuie reglementată mai clar ocuparea domeniului public, inclusiv prin eliminarea tuturor construcțiilor care au urâțit în ultima vreme centrul acestui oraș”, a spus Ionuț Ghișe, consilier local USR.

PNL s-a opus majorării taxei

Consilierii PNL s-au opus majorării taxei pentru terase și au propus ca aceasta să rămână neschimbată anul viitor. „Grupul PNL propune o taxă specială, cu următorul amendament de 1 leu, astfel încât după aceea să putem face o analiză ce înseamnă acest leu pe care îl punem și totodată să vedem cum am putea investi în promovarea Sibiului, pentru că din luna ianuarie, februarie și martie, sunt probleme pe partea de turiști și atunci cred că ar fi bine să analizăm, dacă nu din această taxă, pentru că asta își doresc și cei din HoReCa (…) ca o parte din acești bani să îi reinvestim în promovarea turismului la nivel de municipiu prin AJTS sau direct prin primărie. (…) Propun să menținem taxa, să punem o taxă de 1 leu, să facem o analiză și apoi să vedem ce facem cu acești 2 lei”, a spus Adrian Bibu, consilier local PNL.

Fodor: „Menținem taxa de 1 leu, dar să știți ce profituri se fac cu ajutorul nostru”

Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, a spus că taxa va fi menținută și anul viitor la 1 leu/mp/zi, însă impactul la bugetul orașului va fi mare. „Menținem taxa de 1 leu de anul trecut, personal n-am nimic împotrivă, dar vreau să fac niște precizări, ca dumneavoastră, consilierii locali, să fiți în cunoștință de cauză ce ne așteaptă. Mă refer la proiectul legii de buget, care a fost adoptat de ambele camere, și se află la promulgare la domnul președinte. Dacă coroborăm prevederile legii de buget cu ordonanța Guvernului 115, care prevede impozitul datorat pe persoane fizice, pe veniturile din pensii, din dobânzi, din jocuri de noroc și din dividende, încasat la bugetul de stat începând cu 1 ianuarie 2024, se reține integral la același buget și nu se redistribuie. Direcția economică a făcut un calcul, cu ce impact vom avea la bugetul nostru local. Impactul cel mai puternic vine de la impozitele pe pensii. Asta înseamnă un minus la venituri între 80 și 100 milioane de lei. Nu le putem estima exact, dar mai mult decât ne este excedentul în acest an. Deci din start, prin ceea ce a hotărât Guvernul, ne pune în această situație. (…) Noi, în 2021, și nu înainte de alegeri, cum e la modă în România, am propus o serie întreagă de reduceri de taxe, pentru a ajuta mai ales acest sector. Aici mă refer la acele cote adiționale, reduse la jumătate, am fost unul dintre puținele orașe din țară. Deci 2021, 2022, 2023, 2024 fără cote adiționale. La impozitul pe clădirile nerezidențiale, adică spații comerciale, de producție, de agrement, ale persoanelor fizice, avem un impozit de 0,5%, impozite minimale, fiindcă am zis să facem totul treptat. De toate acestea beneficiază toată HoReCa”, a spus primarul Sibiului.

Astrid Fodor a adăugat că patronii care au localuri în centrul Sibiului au parte de o serie de avantaje. Unii operatori economici au spații interioare de suprafețe mici, însă datorită teraselor pe care le pot amplasa pe domeniul public, au reușit să își mărească cu mult capacitatea.

„Când vorbim de terase, vorbim de cei care stau în inima Sibiului, care au o serie întreagă de avantaje deja prin locația lor. Am luat bilanțurile unora dintre aceste societăți comerciale. M-am bucurat foarte mult că am avut un șoc ce profituri se fac cu ajutorul nostru. Avem societăți comerciale care au un spațiu interior de 10, de 15, de 30 de metri pătrați, scuzați-mi expresia, unele din ele mai mari decât o toaletă, și ocupă spații pe domeniul public de 60, de 70, de 130 metri pătrați. Dar mergem cu taxa de 1 leu, de acord. V-am spus, nu am nimic împotrivă. Dar vom trage linie și vom analiza pe toți. Ce se întâmplă când depun bilanțul? O să vedeți ce cifre ies! Nu știu dacă e corectă această atitudine față de ceilalți, că HoReCa nu înseamnă doar cei care au terase. Și când vorbesc de cei care au terase, care își desfășoară activitatea într-un… în niște condiții cu totul speciale, nu mă refer la Bălcescu unde situația este altfel, ci la Piața Mare, Piața Mică. În ce privește aspectul teraselor, într-adevăr necesită o schimbare și fundamentală printr-un regulament, care într-adevăr trebuie discutat cu HoReCa și analizat, cu arhitecți, deci nu noi care nu suntem neapărat de specialitate. În cursul anului, a fost la mine într-o audiență vicepreședintele Asociației HoReCa. Îl cunoaștem cu toții, o persoană foarte vocală, și care a fost împreună cu un avocat și care m-a felicitat că am făcut această creștere treptată și că e foarte bine că am început un 1 leu și vom intrat în 2024 cu 2 lei. Bineînțeles, când a văzut mișcarea politică, cine nu profită de ea? Că suntem cu 1 an înainte de alegeri. (…) Eu sunt de acord că dacă nu adoptăm acum o taxă, intrăm în taxa de ocupare a domeniului public și care oricum este 2 lei. Eu însușesc propunerea domnului consilier Bibu, dar vreau să știți ceea ce ați votat și vreau să spun că suntem responsabili că nu asigurăm veniturile necesare funcționării acestui municipiu. Să știți cu toții ce ne așteaptă, că dorințe să facem sunt multe, dar noi avem proiecte începute, pe care nu ne permitem să le stopăm și vom vedea care va fi situația. (…) Și eu aș vrea să am un business în buricul târgului cu 1 leu pe metru pătrat și să închiriez un spațiu mai mare decât…”, a spus Astrid Fodor.

Proiectul a fost adoptat de consilieri, astfel că și anul viitor taxa de ocupare a domeniului public va rămâne 1 lei/mp/zi.

Ai aflat că