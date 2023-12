Șoferii de la Tursib încheie anul fără grevă și proteste. Aceștia și-au primit banii pentru orele lucrate suplimentar, dar și primele de Crăciun. Programul autobuzelor nu a fost afectat în niciun fel în această perioadă.

Consilierul Ionuț Ghișe (USR) a spus, în ultima ședință ordinară a Consiliului Local din acest an, că șoferii de la Tursib și-au primit banii pe care i-au cerut și că, pentru moment, conflictul a fost stins. Activitatea lor nu a fost întreruptă și, prin urmare, autobuzele au circulat după programul normal.

„Încheiem anul cu un succes în ceea ce privește chestiunea Tursib și aș vrea să mulțumesc atât colegilor de aici din Primărie, cât și celor de la Tursib că au reușit să găsească cea mai bună cale pentru a rezolva problemele de acolo, cel puțin pentru moment. Ne bucurăm că s-a ales soluția rectificării bugetului, așa cum și USR a propus încă de la finalul lunii octombrie. Două lucruri am câștigat, noi sibienii și orașul Sibiu din punctul de vedere al transportului public. Am reușit să nu afectăm programul de circulație, nici numărul de autobuze din trafic și credem că e un succes pentru cetățenii Sibiului și un succes la care și USR a contribuit. Și doi, s-a reușit să se găsească soluții pentru ca șoferii și angajații Tursib să își primească drepturile bănești cuvenite, iar asta înseamnă că vom avea șoferi mulțumiți, nu vom avea greve sau alte opriri de activitate și autobuzele vor circula normal, acesta fiind, de asemenea, un punct la care și noi am contribuit prin activitatea noastră”, a spus Ionuț Ghișe (USR).

Astrid Fodor le-a mulțumit consilierilor USR pentru că s-au implicat în acest demers pentru ca șoferii să își primească drepturile.

