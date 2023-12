Actorul și prezentatorul a suferit o intervenție chirurgicală la genunchi, după ce s-a accidentat în timpul liber.

Pavel Bartoș a anunțat, miercuri, pe Facebook, că a fost operat la genunchi. Actorul și prezentatorul a precizat că s-a accidentat în timpul liber și că a suferit o intervenție chirurgicală complexă la menisc, ligament încrucișat și cartilaje.

“Recunosc, anul astă Moş Crăciun mi-a adus mai multe cadouri decât mă aşteptam si unul nu pentru că am fost cuminte, din contră, pentru că am fost tare neastâmpărat şi cu o operaţie m-a gratulat! Una la menisc, ligament încrucişat şi ceva cartilaje de reparat, dar sunt bine, acum şi sănătos, culmea, la fel de frumos! E … un pic o să mă chinui cu aceste beţe de schi, pardon, catalige in forme de cârje, dar până mă însor îmi trece”, a scris Pavel Bartoș pe Facebook, scrie portalul de știri Ziare.

Actorul a mulțumit medicului Ion Bogdan Codorean, care l-a operat.

Pavel Bartoș a precizat că va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare, dar că este optimist și că va reveni pe scenă și la televiziune cât mai curând posibil.

