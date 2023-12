Echipa de baschet masculin CSU Sibiu dispută ultimul meci al anului sâmbătă, 30 decembrie, în deplasare, cu CSM Constanța.

În etapa a 15-a a Ligii Naționale de baschet masculin, CSM Constanța și CSU Sibiu se întâlnesc sâmbătă, într-un duel din runda a 15-a a Conferinței B. Cele două formații s-au mai întâlnit de două ori în acest sezon, sibienii câștigând ambele partide: 84 – 80 în deplasare în cupă și 79 – 76 acasă, în tur.

CSU Sibiu a făcut schimbări în lot și i-a înlocuit pe Yordan Minchev și Kyle Adnam cu americanii Marc Loving și Jay Threatt. Dacă echipa lui Rinkevicius are un bilanț de 7-5 și de pe locul 4 este aproape de intrarea în Top 10, Constanța are un bilanț de 6-7 și este la mare luptă pentru locul 5 cu SCM Craiova. ”Mă aștept să câștigăm la Constanța și să încheiem acest an cu bine. Venim după două victorii consecutive și vrem să păstrăm această linie” a spus Mo Pratt pentru pagina oficială a clubului. Primele cinci clasate din conferință merg în faza următoare cu punctajul acumulat în jocurile directe dintre ele.

Tehnicianul sibienilor, Tomas Rinkevicius se așteaptă la un joc foarte echilibrat, cum au fost și cele două precedente. ”Constanța este o echipă bună, o adversară periculoasă pentru oricine. Ne-am pregătit pentru acest meci, Constanța joacă mai bine acasă, va fi cu atât mai greu, mai ales că are jucători talentați în faza de atac” a spus antrenorul Tomas Rinkevicius. Constanța și Sibiu se vor mai întâlni anul viitor și în sferturile de finală ale cupei.

Duelul din Sala Sporturilor „Simona Amânar” din campionat va avea loc sâmbătă, 30 decembrie, la ora 19:00, și va putea fi urmărit, în direct, pe Digi Sport 2 și Prima Sport 4.

Ai aflat că