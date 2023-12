Vorbim de fobie sau de anxietate socială atunci când o persoană se simte mereu nesigură, neliniștită, tensionată sau chiar îngrozită în anumite situații sociale. Un studiu care a implicat transplantul de bacterii intestinale de la oameni la șoareci ar putea deschide calea către posibile terapii, susțin oamenii de știință. Consumul de alimente fermentate ar putea să ocupe un loc fruntaș.

În timp ce unii dintre noi așteaptă cu nerăbdare petrecerea de Anul Nou, pentru alții socializarea poate declanșa sentimente de frică, anxietate și stres. Știința susține că microbii din intestine pot juca un rol în declanșarea tulburării de anxietate socială, deschizând astfel noi posibilități terapeutice.

Cu ceva timp în urmă, oamenii de știință au descoperit că microbiomul intestinal, adică colecția de bacterii și microorganisme care trăiesc în sistemul nostru gastrointestinal, diferă la persoanele care au tulburare de anxietate socială în comparație cu persoanele sănătoase. Cercetările au relevat și că microbii din intestin pot influența activitatea creierului, și invers.

Trebuie să avem grijă de flora noastră intestinală

Oamenii de știință au descoperit de curând însă că atunci când, flora intestinală, adică bacteriile din intestinele persoanelor care suferă de fobie socială sunt transplantați la șoareci, animalele au o reacție pe măsură atunci când sunt expuse la anumiți stimuli. Profesorul John Cryan, co-autor al cercetării realizate de Colegiul Universității din Cork, a declarat că noul studiu evidențiază importanța florei intestinale, pe lângă alți factori precum genetica și mediul.

„Lucrul cel mai important este că trebuie să avem grijă de microbii noștri, în special în timpul dezvoltării și chiar în viața de adult, pentru a ne menține funcționarea corespunzătoare a creierului social”, a explicat acesta.

John Cryan și colegii săi relatează în Proceedings of the National Academy of Sciences cum au preluat mostre fecale de la șase persoane sănătoase și șase persoane cu fobie socială, și au realizat teste ADN care au confirmat că microbiomul intestinal al celor două grupuri diferă semnificativ. Apoi fiecare probă preluată a fost transferată în câte șase șoareci de laborator, după ce aceștia primiseră în prealabil antibiotice care le-au anihilat flora intestinală.

Bacteriile din intestin decid cine se adaptează la stres și cine nu

Ulterior, șoarecii au fost supuși la teste de explorare a comportamentului. Pentru a le investiga înclinația către frica socială, au fost supuși la mici șocuri electrice de fiecare dată când un șoarece nou se apropia de ei, apoi au fost observați cum se comportă în jurul altor șoareci când șocurile nu mai erau aplicate.

În timp ce comportamentul șoarecilor nu s-a schimbat pentru majoritatea experimentelor care investigau anxietatea și comportamentul social, aceștia au început să se poarte însă diferit după experimentul de frică socială. Dacă șoarecii care au primit microbi din intestinele persoanelor sănătoase și-au recăpătat rapid curiozitatea față de străini în zilele care au urmat, cei cu microbi din intestinele persoanelor cu tulburare de anxietate socială au continuat să fie prea speriați ca să se apropie de alți șoareci și după aceea.

Alimentele fermentate aduc beneficii

Echipa de cercetători spune că rezultatele sugerează că microbiomul intestinal poate juca un rol cauzal în răspunsurile crescute la frica socială în tulburarea de anxietate socială, în timp ce studiul oferă, de asemenea, noi căi în dezvoltarea terapiilor pentru persoanele care suferă de aceasta.

Cryan a declarat că acestea poate include inclusiv diete concepute pentru a schimba microbiomul.

„Crescând cantitatea de fibre și alimente fermentate în dietă s-ar putea obține efecte benefice”, a spus cercetătorul. „Și acesta este un aspect pe care suntem destul de interesați să-l explorăm.” De notat: Carnea și alimentele procesate nu au fibre și nu beneficiază deloc flora noastră intestinală.

