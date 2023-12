Viorel Teacă a fost unul dintre cei mai apreciați agenți din Poliția Română. A reușit să câștige simpatia românilor și să „umanizeze” oamenii în uniformă datorită felului de a fi și acțiunilor de caritate și de voluntariat. Dar, după o perioadă plină de evenimente ce i-au adus popularitate, acesta a renunțat la funcție și a făcut o schimbare radicală în viața profesională.

Cel mai cunoscut și apreciat polițist din România, Viorel Teacă, a vorbit la „Podcastu’ lui Pope” despre parcursul său în poliție, despre demisia după 27 de ani de meserie și despre schimbarea profesională pe care a făcut în ultimul an. A câștigat simpatia oamenilor și, deși nu îl mai vedem pe străzile Sibiului în uniforma care l-a consacrat, Teacă se bucură în continuare de o mare popularitate pe rețelele de socializare.

Mereu și-a dorit să devină polițist

Viorel Teacă a visat încă de mic să devină un om al legii. Nu știa exact că va alege meseria de polițist, dar, undeva în interior, știa că trebuie să lupte pentru dreptate și își dorea să își ajute semenii. „Vacanțele de vară le petreceam la țară la bunici și mă trimiteau cu văcuța. Dimineața, la ora 7, îmi băteau în geam. Îmi ziceau <<Hai, Viorele, că a plecat toată lumea>>. Îmi aduc aminte și acum. În realitate, eu plecam primul. Mă păcăleau așa ca să mă trezesc. Și plecam cu văcuța, nu luam nici apă la mine. Petrecând vacanțele la țară, mă mai jucam și cu copiii acolo, dar doar când aveam timp, căci era de muncă acolo. Cred că poate, în interior, mi-a plăcut mereu să am grijă de ceilalți, de cei neajutorați”, a povestit Viorel Teacă.

Anii au trecut și s-a decis să se facă polițist. A intrat pe locul 914 din 1.200 și a reușit să termine în primii trei. Locuia în Olt, dar și-a dorit să profeseze în Pitești, județul Argeș.

„Am tras foarte tare și am prins Argeșul, dar a fost o dezamăgire totală. Când am ajuns acolo, lucrurile au stat cu totul altfel. Ne-a luat inspectorul șef de atunci și ne-a împărțit pe fiecare. Eu am fost trimis la Câmpulung. Din plăcere am făcut școala, dar după ce am luat contact cu realitatea din poliție, lucrurile s-au schimbat. Nu mai aveam ce să fac, eram singur, părinții mei erau în Olt. A trebuit să merg așa. Prima oară m-am cazat la un hotel, dormeam acolo, dar nu mâncam nimic, a fost foarte greu. Iar când în sfârșit mi-am găsit o chirie, m-au mutat de acolo, la Costești, tot în Argeș. Când am văzut că dau numai înapoi, am făcut raport și m-am mutat în Slatina. Până la urmă am ajuns tot acasă. (…) Acolo am stat din 2000 până în 2013”, a povestit Viorel Teacă.

Plecarea în Anglia: „Am avut o perioadă bună acolo”

În anul 2013, Viorel a plecat în Anglia, iar când s-a reîntors în țară, a pus la punct, în Slatina, un program de inițiere în manevrele de prim ajutor.„În 2013 am plecat în Anglia. M-am suspendat din poliție. Am avut o perioadă bună acolo, în sensul de experiență. Acolo am devenit formator la Curtea de Prim Ajutor și am făcut multe cursuri pe tema asta. În 2017 m-am întors în țară și am pus în practică ce am învățat acolo”, a spus fostul agent de poliție.

A devenit formator în acordarea primului ajutor și a avut ocazia să școlarizeze colegi polițiști. „Am învățat peste 1.000 de polițiști, elevi, studenți și civili”, a spus Teacă.

Tot în Anglia și-a dat seama cât de mult se pot implica polițiștii în comunitate. „Îmi aduc aminte, într-o dimineață, mă plimbam prin centru și am observat doi polițiști. Au mers la un om al străzii. Știu că polițiștii aveau țigările după ureche, unul dintre ei era cu două cafele în mână. S-au pus lângă omul străzii jos, pe pătură, i-au dat o cafea și o țigară. Niciodată n-am văzut așa ceva în România. E diferită mentalitatea englezilor față de a noastră”, a spus fostul polițist.

S-a mutat cu familia în Sibiu și a devenit emblema Poliției

În septembrie 2020, Viorel s-a mutat, împreună cu soția și fiul său, în Sibiu, oraș pe care îl vizitaseră în trecut și care le-a fost pe plac. După doar câteva luni de la transferul din Slatina, a devenit „vedeta” instituției și a reușit să facă mai mult marketing poliției decât ar fi putut face orice specialist în comunicare. A devenit cunoscut prin mai multe filmulețe care s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Iar de aici, lucrurile au mers tot mai bine. A avut mână liberă să facă ce filmări își dorește și a fost încurajat „să repare” imaginea poliției. „Inspectorul șef de aici, chestorul Ivancea, mi-a dat inclusiv parola de acces de la pagina de Facebook a Poliției. Mi-a zis <<hai să reparăm un pic imaginea, că ș-așa ne înjură oamenii destul>>. Am văzut atunci diferența dintre Sibiu și Olt pe partea asta. Până la urmă, asta e o atitudine normală, polițistul ar trebui să fie om înainte de toate”, a spus Viorel Teacă.

Agentul a fost inclusiv imaginea Poliției Române, în anul 2022, și a prezentat noile uniforme ale oamenilor legii. A făcut parte și dintr-un serial difuzat pe AXN.

Un nou Viorel Teacă: „Practic Reiki”

În luna mai a acestui an, Viorel Teacă a luat decizia de a demisiona din Poliția Română, după 27 de ani de activitate. Anunțul i-a șocat pe colegi, dar și pe oamenii care îi urmăreau cu drag activitatea. Teacă spune că, în prezent, este fericit și lucrează în continuare pentru a-i ajuta pe cei din jurul lui.

Și-a dorit să trăiască mai mult în prezent și a devenit mult mai spiritual, astfel că astăzi practică Reiki – o formă de terapie energetică care promovează starea de bine fizică, psihică și emoțională. „Eu practic Reiki. E vorba de energii, care merg pe traume emoționale. Eu cred că omul este creat din partea asta: avem corpul fizic și corpul energetic. Nu vreau să fiu, eu știu, nu găsesc cuvântul, să zic că ajut oamenii, dar îmi place treaba asta. Văd ce putere am. Gândurile noastre, vorbele, toate au o încărcătură energetică. (…) Am lucrat cu mulți oameni care au nevoie de ajutor și, cu siguranță, sunt mulți oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Rostul nostru pe această planetă acesta este, în afară de evoluție, să ne ajutăm”, a povestit Viorel Teacă.

