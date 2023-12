Iulia Badiu are 29 de ani, iar de doi ani jumătate face parte din echipa Bridge Integrated Customer Services. Programul de lucru flexibil și mai ales, mediul de lucru prietenos, o fac pe Iulia să recomande Compania Bridge Integrated Customer Services atât mămicilor care se află în căutarea unui job, cât și tinerilor care caută să înceapă o carieră.

Iulia are 29 de ani și în urmă cu doi ani și jumătate s-a întors din Viena, în Sibiu, orașul natal. De Bridge ICS a auzit de la fratele său. Fiind vorbitoare de limba germană, nu a stat mult pe gânduri și a trimis CV-ul de angajare la cea mai mare companie de consultanță din Sibiu.

„Sunt mamă și lucrez la Bridge ICS de doi ani jumătate. Am studiat la Liceul Național Brukenthal. Mai apoi am plecat în Austria, la Viena, unde am studiat traduceri si interpretare. După șapte ani în Austria, am revenit la Sibiu. Prin intermediul fratelui meu am aflat că se caută vorbitori de limba germană la Bridge ICS. Mi-am încercat norocul și mi-am depus CV. Acum sunt trainer și quality manager și îmi place foarte mult. Am fost „un mic detectiv” la început pentru a putea înțelege conceptul și toate procedurile”, spune Iulia.

Job-ul perfect pentru un student sau o mamă

Iulia are un copil și, în prezent, îl așteaptă pe al doilea. Flexibilitatea locului de muncă de la Bridge i-a oferit șansa de a-și crește copilul armonios și de a lucra în același timp, câștigând un salariu atractiv.

„Mediul este unul foarte plăcut. Eu m-am acomodat foarte repede. Acest loc de muncă m-a ajutat să mă reintegrez în orașul natal. Oamenii sunt săritori, ma înteleg mai ales ca am copil, în caz de o urgență. Programul este foarte flexibil, mi se potrivește ca o mănușă pentru că este ideal pentru o tânără mămică. Imi place foarte mult partea de training-uri, îmi place să dau informația mai departe. Imi place că lucrez cu diferiți oameni și faptul că trebuie să mă adaptez astfel încât fiecare angajat să înțeleagă ce are de făcut”, spune Iulia despre jobul de trainer de la Bridge.

De ce un loc de muncă la Bridge ICS?

Dacă ești cunoscător de limbă germană, cel puțin la nivel de începător, Bridge poate fi compania unde să îți dezvolți o carieră sau unde poți să găsești un job cu program flexibil. După mai bine de doi ani ca trainer la Bridge, Iulia recomandă compania de consultanță atât studenților, cât și mămicilor sau persoanelor mai în vârstă, aflate în căutarea unui nou job.

„Noi suntem ca niște mici detectivi. Nu este un job plicitisitor, îl recomand din tot sufletul. Noi ne ghidăm și ne orientăm după programul pe care studenții îl au la cursuri. Din acest motiv, studenții preferă să lucreze la Bridge. Dacă sunt vorbitori de germană în căutarea unui loc de muncă full time sau part time, la Bridge pregătim atât studenți, cât și persoane mai în vârstă. Ca traineri ne adaptăm în funcție de nevoile noilor angajați și avem răbdare cu ei. Mă văd lucrând în continuare la Bridge chiar și după concediul de maternitate deoarece este o firmă serioasă, unde te poți dezvolta pe termen lung”, a spus Iulia.

Dacă te afli în căutarea unui loc de muncă stabil, cu program flexibil și salariu avantajos, ai ajuns în locul potrivit. Bridge Integrated Customer Services angajează 150 de persoane pentru a fi „mici detectivi”. Se cere cunoașterea limbii germane și abilități de bază în IT. Bridge ISC oferă salarii atractive, de la 8.500 lei brut, și un mediu de lucru flexibil, cu posibilități de avansare. Important de menționat este că munca se efectuează doar de la birou.

Persoanele curioase să afle mai multe informații pot trimite un email la hr@bics-srl.com sau pot suna direct la numărul de telefon 0722356738. Suplimentar, cei interesați pot aplica și prin platforma Ejobs sau chiar pe pagina Facebook Bridge ICS.