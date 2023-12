Procurorii sibieni au anunțat sâmbătă, 30 decembrie, că procedura de extrădare pentru Ghiță Laurențiu, unul dintre criminalii lui Kreiner, a fost finalizată. Cel de-al treilea criminal este arestat preventiv.

Ghiță Laurențiu, unul dintre criminalii omului de afaceri din Sibiu, Adrian kreiner, a fost arestat preventiv. „Procedura de extradare a fost finalizata pentru unul dintre inculpatii din cazul Kreiner. In cursul zilei de astazi inculpatul a fost prezentat in fata judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Sibiu. Judecatorul a dispus confirmarea arestarii preventive dispuse in lipsa si a mandatului de arestare”, transmit reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Ghiță Laurențiu a fost găsit în luna noiembrie în Scoția, fiind arestat de autorități. Ghiță a ajuns vineri noapte la București.

Cel de-al treilea presupus criminal, Zuleam Costinel Cosmin, este căutat în continuate de autoritățile române și străine. (DETALII DESPRE CRIMĂ, AICI)

Vă reamintim că omul de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost jefuit și torturat de trei indivizi care au venit la furat în vila lui de pe strada Moldoveanu. Bărbații l-au bătut cu bestialitate pentru a-l deposeda de bunurile de valoare. L-au legat ca în filme, l-au lovit și, la plecarea din casă, l-au acoperit cu o pătură. Kreiner a murit după câteva zile la spital. Indivizii au reușit să fugă din țară, fiind ajutați de un „cărăuș” din județul Timiș. Acesta a fost deja arestat preventiv în România.

