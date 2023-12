Extrema stânga a echipei de handbal feminin Măgura Cisnădie, Dana Abed-Kader (27 ani) speră ca echipa sa să prindă un loc de cupe europene prin intermediul Cupei României, dar și să reușească o clasare cât mai bună în campionat.

Surorile Sara Abed Kader şi extrema Dana Abed Kader pot fi considerate o pată de culoare în peisajul handbalului feminin românesc. Jucătoarea Măgurii, Dana este cu un an mai mare decât Sara. Surorile Abed Kader au avut o viaţă mai zbuciumată, amândouă fiind născute în Siria, din mamă româncă şi tată sirian. În anul 2001, când Dana avea 4 ani, mama lor le-a adus în România, în timp ce tatăl a rămas în Siria. Atrase de sportul de pe semicerc, ambele au început să practice handbalul la ACS Şcoala 181 SSP Bucureşti şi de acolo au ajuns şi la loturile naționale de junioare. Mama celor două handbaliste, Tereza Kader a practicat sportul de performanţă în tinereţe, fiind campioană naţională la patinaj viteză şi atletism.

”Luptăm pentru un loc cât mai bun”

Măgura este pe locul 8 în campionat, cu 14 puncte din 11 jocuri, dar Dana speră ca echipa sa să prindă un culoar favorabil în cupă, pentru a se apropia de cupele europene. ”Sunt la cel de-al treilea sezon la Măgura Cisnădie. Obiectivele pentru partea a doua a sezonului sunt să terminăm pe un loc cât mai bun pentru noi. Campionatul este foarte greu, jucăm cu echipe puternice, dar asta nu ne oprește pentru a lupta pentru un loc cât mai bun. Eu cred că sunt șanse să ne calificăm pentru cupele europene și prin intermediul Cupei României” a spus Abed Kader pentru Ora de Sibiu.

Extrema stânga este pe locul 7 în clasamentul golgheterilor din campionat, cu 58 de goluri reușite. Turcoaica Asli Iskit Caliskan este cea mai bună marcatoare a Măgurii, cu 77 de goluri.

”Nu îmi mai doresc să joc pentru națională”

Surorile Abed Kader sunt campioane mondiale cu generația 96-97, la U 18, iar Dana juca atunci pe postul de pivot. Ulterior, ea a trecut ca extremă stânga, unde se simte mai bine. Deși a fost convocată în trecut la echipa națională de senioare a României, Dana nu a apucat să debuteze în jocuri oficiale. Acum, extrema stânga nici nu își mai dorește să joace pentru ”tricolore”, ci să fie cât mai concentrată pe echipa de club. ”E adevărat că m-am lansat în cariera ca pivot, dar acum joc extremă. Îmi plac ambele posturi, dar cel mai mult prefer să evoluez ca extremă. La echipa națională nu cred că o să revin. Sincer, nu cred că îmi doresc să joc pentru echipa națională. Aș vrea mai mult să mă concentrez pe echipa de club.”

”Mai bine pentru amândouă să stăm separat”

Sara și Dana Abed Kader au fost colege de echipă la senioare la HC Zalău, după care fiecare a luat-o pe drumuri separate. Acum, Sara apără la Activ Ploiești, în eșalonul secund. Au fost și adversare pe teren. Pe viitor, deși au o relație excelentă, Dana nu crede că va mai juca alături de sora sa mai mică. ”Nu știu dacă aș mai putea să joc cu sora mea în aceeași echipa, am fost împreuna la junioare și mi-a plăcut, apoi am fost și la Zalău împreună, acolo a fost puțin mai dificil. Cred că e este mai bine pentru amândouă să stăm separat, noi avem o relație foarte bună, vorbim zilnic” a anunțat Dana.

De când a plecat, de la 4 ani, extrema nu a mai ajuns în Siria. ”Nu am mai ajuns în Siria, acolo au fost ceva conflicte. Noi am crescut aici în România și nu cred că aș mai fi vrut să mă întorc. Îmi este bine aici, aici am familia care mă susține.”

