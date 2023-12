Trecerea dintre ani a fost sărbătorită de-a lungul mileniilor cu obiceiuri și tradiții variate. Unul dintre acestea a rămas viu și astăzi, fiind practicat de oamenii din întreaga lume, indiferent de credință sau etnie, și se referă la obiceiul de a reflecta asupra a ceea ce am împlinit în anul care se încheie, dar și de a crea noi rezoluții sau noi angajamente pentru Anul Nou.

De la babilonieni si până azi, am făcut cu toții bilanțuri și promisiuni

Dacă în jurul anului 2000 î.Hr., babilonienii făceau promisiuni de a returna echipamentele agricole împrumutate și de a-și achita datoriile, romanii au preluat tradiția sărbătoririi Anului Nou Babilonian și au început să-i facă promisiuni zeului Ianus, de la care luna ianuarie își trage numele.

În cadrul serviciilor de veghe de Anul Nou, mulți creștini se pregătesc astăzi pentru anul care urmează prin rugăciune și formularea de rezoluții. Conceptul, indiferent de credință, este acela de a reflecta an de an asupra felului în care putem deveni mai buni.

Toate bune și frumoase, dar oare cât din ce ne propunem realizăm?

Problema cu rezoluțiile de Anul Nou este însă respectarea acestora. Cât de des ni se întâmplă să le facem și apoi să eșuăm în a le realiza, mai mult decât atât, chiar să uităm de ele?

La începutul secolului al XIX-lea, obiceiul oamenilor de a face (și de a nu respecta) rezoluții era deja bine cunoscut și satirizat. În 1802, revista irlandeză Walker’s Hibernian conținea un articol care menționa că anumite personaje au început anul cu o serie de rezoluții, pe care s-au angajat solemn să le respecte, dar pe care, așa cum știe toată lumea, sunt departe de a le realiza: „Oamenii de Stat au promis că nu vor avea niciun alt gând decât binele țării, (…) medicii că vor urma natura în manifestările ei, că vor prescrie doar ce e necesar și că vor cere prețuri foarte moderate”.

88% dintre cei care stabilesc rezoluții de Anul Nou eșuează

Un studiu realizat de Richard Wiseman de la Universitatea din Bristol, care a implicat 3000 de persoane, arată că 88% dintre cei care își stabilesc rezoluții de Anul Nou nu reușesc să le respecte, în ciuda faptului că la început 52% dintre participanți s-au arătat încrezători în succesul acestora. Bărbații, spre exemplu, și-au atins obiectivele mai repede atunci când și-au propus țeluri mici și măsurabile, cum ar fi să slăbească un kilogram pe săptămână, în loc să-și propună să slăbească în greutate în general.

Oare există vreo modalitate de a ne desprinde de această îndelungată tradiție de a eșua atunci când vine vorba de rezoluțiile noastre de Anul Nou? Oamenii de știință arată că există trei motive importante pentru care lucrul acesta se întâmplă an de an, din care se desprind și strategiile care ne-ar putea ajuta să fim mai eficienți în împlinirea promisiunilor pe care ni le facem.

Ce ne împiedică să transformăm visul în realitate?

Primul motiv ar fi că oamenii nu stabilesc rezoluții care să reflecte ce își doresc cu adevărat de la viață, ci se lasă mai degrabă influențați de alții sau de normele sociale, permițându-le acestora să le dicteze aspirațiile și visurile. Pe termen lung, acest lucru înseamnă că nu vor găsi motivația de a pune rezoluțiile în practică. În concluzie, ar trebui să formulați doar acele rezoluții care rezonează într-adevăr cu cine sunteți și cu ce vă doriți de la viață.

Al doilea motiv este că cel mai adesea oamenii nu au un plan care să-i conducă de la idee la faptă. Nu stabilesc o strategie alcătuită din pași mici, acționabili, care să le permită să ajungă treptat din punctul în care se află în punctul în care doresc să ajungă. De cele mai multe ori, ne dorim ca totul să se împlinească pe loc (de exemplu: de mâine mă las de fumat!), iar dacă rezoluția nu se întâmplă pe măsura nerăbdării noastre, o abandonăm.

Poate că cel mai important dintre motive este acela că „nu cunoaștem tehnici compatibile cu viețile noastre, deja aglomerate, și care să fie, în același timp, prietenoase cu propriul creier. Când ceea ce ne propunem devine prea greu, dăm vina pe noi înșine (nu am voință, nu mă pricep, nu e de mine), mai degrabă decât să vedem că nu am adoptat o metodă funcțională”, explică Mirela Oprea, psihoterapeut. Mult noroc în împlinirea rezoluțiilor pentru Noul An!

Mai multe detalii despre cum putem acționa pentru ca rezoluțiile noastre să-și crească semnificativ șansele de a fi realizate puteți găsi mai jos în podcast-ul Ora de Sibiu despre știința împlinirii visurilor:

Podcast Ora de Sibiu: Despre știința împlinirii visurilor – Podcast Ora de Sibiu În noua serie a Podcastului "Ora de Sibiu", realizat de Laura Runcanu, vă invităm să descoperiți un episod special dedicat artei și științei împlinirii visurilor. Pentru a adânci această temă fascinantă, am avut plăcerea de a o invita pe Mirela Oprea, sibianca fondatoare a mișcării „Dream Management”. Mirela, cu experiența sa vastă ca coach și psihoterapeut în formare, deținătoare a unui master în psihologie și a unui doctorat în dezvoltare internațională obținut la Bologna, ne va împărtăși perspectivele sale unice. — Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/oradesibiu/message

