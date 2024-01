Un avion al Japan Airlines, cu 379 de pasageri la bord, a luat foc după ce a intrat în coliziune cu un avion al Gărzii de Coastă japoneze pe aeroportul Haneda din Tokyo. Incidentul a provocat un incendiu spectaculos, avionul Japan Airlines fiind calcinat complet, transmite CNN.

Din fericire, toți pasagerii și echipajul avionului Japan Airlines au fost evacuați la timp, fără să se raporteze răniți printre aceștia. Totuși, dintre cei șase membri ai echipajului avionului Gărzii de Coastă, cinci sunt dați dispăruți, reușind doar căpitanul să scape din aparat. Garda de Coastă era într-o misiune de livrare a ajutorului umanitar pentru cei afectați de un cutremur de magnitudine 7.6 care a lovit Japonia în prima zi a anului.

Video: a JAL plane caught fire while landing at Tokyo's Haneda Airport this evening. Fire crews are on scene trying to extinguish the blaze. pic.twitter.com/YCVB4tPMRL