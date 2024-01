Rafael Nadal (37 ani) a revenit marți pe terenul de tenis după un an de absență și l-a învins pe Dominic Thiem, scor 7-5, 6-1, în primul tur al turneului ATP 250 de la Brisbane.

”Vă mulțumesc tuturor pentru suport. Este o zi excelentă, după unul dintre cei mai grei ani din viața mea. Am avut dubii înainte de meci. Mă simt mândru. Am jucat în fața unor oameni incredibili. Am mii de mesaje în care mi-au arătat că mă susțin. Mi-a fost dor. Mă bucur doar că mă pot bucura de încă un meci” a declarat Nadal, imediat după încheierea partidei cu Thiem.

Câştigător a 22 de titluri de Mare Şlem, Rafa nu a mai jucat de la Openul Australiei, în ianuarie 2023, după care a suferit două operaţii la şold care l-au ţinut departe de teren timp de un an. În turul următor, Rafa Nadal va primi replica învingătorului din meciul Aslan Karatsev – Jason Kubler.

Prezent la Brisbane, unde a fost eliminat în primul tur al probei de dublu, tenismenul sibian Victor Cornea nu a ratat ocazia să facă fotografii cu starul spaniol.

