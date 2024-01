Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu își mai dorește la echipă un mijlocaș defensiv și nici nu vrea să audă de o eventuală plecare a lui Mino Sota.

Marius Măldărășanu nu a reușit încă să găsească jucători de valoare care să ajute Sibiul în partea a doua a sezonului. După venirile lui Opruț și N’Goma, tehnicianul anunță că mai este nevoie de cel puțin un mijlocaș central.

”Mergem în Antalya, ne pregătim, cum am făcut-o mereu în perioada asta, toate echipele fac lucrul ăsta, este, poate, cel mai greu pentru un fotbalist, dar e o perioadă normală, care trebuie să te ajute pe parcursul a ce a rămas din campionat. Suferim un pic, am luat un jucător, pe N’Goma, mai avem nevoie de un mijlocaș central, știți foarte bine, a plecat Baba Alhassan, am rămas un pic descoperiți. E o perioadă grea, iarna nu prea găsești ceea ce ți-ai dori, greu apar disponibili jucătorii valoroși, să te bați pentru ei cu alte echipe. Dar o să vedem, așteptăm, cred că ne mai trebuie doi-trei jucători. Din ce am văzut, echipele de top s-au întărit, au și potență financiară, ele cumpără, noi avem alt sistem, ca să zic așa. Dar e o perioadă echilibrată, cu siguranță va fi și în continuare la fel, cum a fost în prima parte a acestui campionat. Va fi foarte greu, cred că și cine va termina pe locul 7 va avea emoțiile barajului” a declarat Marius Măldărășanu pentru iAM Sport.

”Dacă plecă și Sota, nu știm ce ne dorim”

Cu siguranță, plecarea din acest moment a japonezului Mino Sota la Rapid nu este agreată de Măldărășanu, care ar pierde astfel ambii mijlocași centrali din prima parte a sezonului. Cum se știe, Baba Alhassan a fost transferat la FCSB. De altfel, Măldărășanu își mai dorește un mijlocaș defensiv la echipă care să acopere plecarea ghanezului.

”În momentul în care ar pleca și Mino Sota, nu știm ce ne dorim cu adevărat. Eu, ca antrenor, înțeleg, suntem o echipă mică, trebuie să trăim, mai vindem un jucător – doi, dar nici așa. Repet, nu știm ce găsim să punem la loc. Poți să aduci un jucător valoros, dar trebuie să îl integrezi, să se adapteze și acum e dificil. I-am pierdut pe Letica, Opruț, Baba Alhassan, să îl pierd și pe Sota ar fi dificil. Acum, să vedem, poate revine Opruț, ar fi bine și pentru el, și pentru noi. Da, da, o să vină cu noi în cantonament. Deocamdată nu e nimic oficial, pentru că își dorește, nu a avut prea multe șanse acolo. Și eu, discutând cu el, îl aștept, chiar dacă nu are un ritm de competiție. Dar cu siguranță își dorește foarte mult să joace și atunci ne va ajuta sigur” a mai spus tehnivcianul pentru sursa amintită.

