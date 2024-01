După șapte ani petrecuți la FC Hermannstadt, Petrișor Petrescu (30 ani) a fost înștiințat că trebuie să își caute altă echipă, după ce staff-ul tehnic nu mai contează pe el în partea a doua a sezonului.

Dacă în sezonul trecut era jucător de bază la FC Hermannstadt, pentru care a evoluat în 29 de partide, în acest sezon, sibianul Petrișor Petrescu a jucat doar în 6 meciuri de Superligă, totalizând numai 64 de minute. În ciuda minutelor puține, el a marcat un gol superb, cel din meciul cu Voluntari. Astfel, cel mai vechi jucător din lot a fost înștiințat de staff-ul tehnic că nu mai intră în calcule pentru a doua parte a sezonului și trebuie să își caute alt angajament. Nu a făcut deplasarea cu echipa în Antalya și a început să caute altă echipă, unde să poată juca cât mai mult.

”Mi-aș dori să merg tot la Liga 1”

”Îmi pare foarte rău, dar e adevărat, am fost înștiințat să îmi caut altă echipă. Într-un fel mă așteptam, într-un fel nu, dar este o situație care trebuie acceptată. Sunt acasă și mă pregătesc aici, am un program lăsat de preparatorul fizic si vedem ce voi face pe viitor. Dacă îmi găsesc echipă să îmi convină o să plec, dacă nu găsesc, mai am un an și jumătate contract aici. Nu am avut timp să caut până acum, totul e din scurt, mi-aș dori să merg tot la Liga 1, măcar până în vară” a spus Petrișor pentru Ora de Sibiu.

”Iubesc foarte mult la echipa aceasta”

În vara trecută a fost interes pentru mijlocașul dreapta din străinătate, dar Petrescu a preferat să rămână acasă și nu regretă deloc alegerea făcută cu sufletul. ”E adevărat că au fost discuții în străinătate, atunci mi-a părut bine că am rămas la Sibiu, sunt cu sufletul aici și țin foarte mult la echipa aceasta. Pentru mine nu au contat banii, eram acasă, alături de familie, îmi era bine aici și eram bine mental. Acum, lucrurile s-au schimbat puțin, dar fotbalul merge înainte cu mine sau fără mine, trebuie să accept situația. Am discutat și cu antrenorul Măldărășanu, a fost o convorbire foarte frumoasă, mi-a spus că se fac diverse alegeri în viață, i-am mulțumit pentru perioada petrecută împreună” a afirmat fostul căpitan al sibienilor.

”Sper că nu a fost ultimul meu gol la Sibiu”

După șase ani la Sibiu, cea mai frumoasă perioadă pentru fostul căpitan a fost cea a promovării în Liga 1. Golul din acest sezon, cel cu Voluntari este unul special, însă mijlocașul dreapta speră să nu fie și ultimul. ”Cea mai frumoasă perioadă a fost cea a promovării, am trecut printr-o perioadă grea după retrogradare, dar am revenit imediat în Liga 1, a fost o bucurie foarte mare. Am marcat un gol în acest sezon, sper să nu fie ultimul al meu pentru FC Hermannstadt, poate mă voi întoarce pe viitor la echipă. E normal să mă gândesc și la o revenire, acum este o perioadă în care trebuie să îmi găsesc alt echipă să joc, dar apoi vom vedea, am doar 30 de ani și mai am destui ani de jucat” a mai spus Petrișor Petrescu.

În cariera sa, Petrișor a mai evoluat la Voința Sibiu, FC Cisnădie și Academica Clinceni. Din 2017 a fost la FC Hermannstadt, cu o scurtă pauză de câteva luni petrecute la Clinceni.

