În cel mai atractiv duel al rundei în Liga Națională de baschet masculin, CSU Sibiu întâlnește sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Transilvania pe CSM Târgu Mureș.

În meciul din tur, la Târgu Mureș, CSM s-a impus clar, cu 80-66. Mureșenii sunt una dintre surprizele plăcute ale primei faze din Liga Națională. Au un bilanț de 9-4 și sunt siguri de calificarea în Top 10. Echipa traversează o serie de cinci victorii consecutive, reușind să învingă și pe CSM Oradea.

Sibiul stă pe locul 5 în clasament cu un bilanț de 7-6 și duce în continuare o luptă strânsă pentru calificarea în următoarea fază a campionatului. Marele avantaj al echipei lui Rinkevicius este faptul că în ultimele două etape va da piept cu ultimele clasate din Conferinței B, Petrolul Ploiești și CSM Focșani.

Cel mai bun marcator al vulturilor este pivotul Rareș Uță, care are o medie de 12.4 puncte pe meci. ”Venim după o înfrângere dificilă la Constanța, unde nu am jucat cel mai bun baschet. Jucăm împotriva unei echipe experimentate, care se află într-o formă foarte bună, am reușit să bată și Oradea. Am mare încredere că alături de fani, vom reuși să îi batem și să fim un pas mai aproape de calificarea în Top 10” a spus Uță.

Rinkevicius: ”Ne vom bate pentru victorie”

Tehnicianul lituanian Tomas Rinkevicius se așteaptă sâmbătă la un meci foarte dificil. ”Târgu Mureș este probabil una din cele mai bune echipe din conferința noastră, ei au cinci victorii consecutive, au învins și Oradea jucând la un nivel foarte bun. Va fi un joc foarte greu pentru noi, dar în fața fanilor noștri ne vom bate pentru victorie, este foarte important să câștigăm. Tg. Mureș este o echipă cu experiență, cu aruncători foarte buni de la distanță, va trebui să îi oprim” a declarat și Tomas Rinkevicius pentru pagina oficială a clubului sibian.

Confruntarea dintre BC CSU Sibiu și CSM Târgu Mureș este programată sâmbătă, 6 ianuarie, de la ora 18:00 și poate fi urmărită pe Digi Sport 3, Prima Sport 3 și FRB TV.

