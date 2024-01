La fiecare început de an, în satul Tălmăcel din județul Sibiu, are loc o sărbătoare unică: Udatul Ionilor. Această tradiție are o vechime de sute de ani și este dedicată celor care poartă numele de Ion.

Pregătirile pentru sărbătoare încep cu mult timp înainte. Toți oamenii din sat participă sau contribuie într-un fel sau altul la organizarea evenimentului. De la împodobirea carului și a cailor până la pregătirea jocurilor populare, totul este făcut cu mare atenție.

Sărbătoarea începe dis de dimineață, cu o slujbă religioasă la biserica din sat. După slujbă, un alai format din călăreți și tineri costumați în haine tradiționale pornește spre râul unde are loc udatul.

În fața râului, alaiul se regrupează și începe să-i boteze pe cei care poartă numele de Ion. Conform tradiției, primii care sunt introduși în apă sunt preotul și primarul.

La finalul ceremoniei de udat, alaiul se întoarce în sat, unde continuă sărbătoarea cu jocuri populare și dansuri.

În acest an, sărbătoarea a fost un succes. Sute de oameni, atât localnici, cât și turiști, au venit să participe la acest eveniment unic.

Oamenii au fost încântați de sărbătoare. Unii au venit pentru prima dată, alții au venit an de an. Toți au fost de acord că este o tradiție frumoasă care merită păstrată.

