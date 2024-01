Timp de aproape trei luni, fotbalistul Dragoș Iancu a fost nevoit să se retragă din cauza unei fracturi deschise la picior. După o recuperare dificilă, mijlocașul Hermannstadtului a revenit la antrenamente și speră să revină pe teren cât mai curând.

Iancu a vorbit despre accidentare, despre recuperare și despre planurile de viitor într-un interviu acordat Fanatik.ro

Accidentarea

Accidentarea lui Iancu a avut loc pe 25 septembrie 2022, în meciul Petrolul – Hermannstadt. Mijlocașul a fost lovit de Valentin Țicu și a suferit o fractură deschisă la picior.

“Îmi amintesc că m-am operat luni și am mai stat apoi în spital câteva zile. Eu știam că trebuie să mă lase acasă miercuri și tot așteptam. Apoi mi-a spus că exista riscul să mi se infecteze piciorul pentru că am avut o fractură deschisă. Am stat vreo săptămână în spital. Apoi am mers în București la niște rude, la unchiul tatălui meu. Am ajuns câteva zile acasă, la Huedin, abia după vreo două săptămâni și ceva.”

Recuperarea

Iancu a început recuperarea la FCSB, cu ajutorul lui Ovidiu Kurti.

“Nu am avut ghips, am avut o fașă cu pansament pe care o schimbam cam la două zile ca să îmi dezinfecteze piciorul. Tot așteptam să mi se închidă rana, să-mi scoată firele ca să pot intra în bazin. Mi-a spus doctorul că, la ce am avut, 95% din recuperare e în bazin. Și e foarte importantă!”

Iancu a petrecut mai bine de două luni la Berceni, unde s-a antrenat cu Ovidiu Kurti.

“Am stat vreo două luni la Berceni. Mă spălam cu un sac de gunoi la picior ca să nu ajungă apă, să nu alunec în baie… Mi-era frică să nu intre apă la rană… Stăteam la parter. Le mulțumesc celor de la FCSB că s-au ocupat de mine de parcă eram jucătorul lor. Și domnul Meme Stoica, toți. Bucătarii, femeile de serviciu… Cu Meme mă întâlneam în fiecare zi și vorbeam. Cu domnul Mache. Meme și Ovidiu Kurti mă încurajau mult.”

Iancu a început să meargă în cârje la începutul lui noiembrie, iar în decembrie a început să alerge.

Întoarcerea la antrenamente

Iancu a revenit la antrenamentele echipei FC Hermannstadt în cantonamentul din Antalya.

“Am alergat prima oară înainte de Crăciun. Am început pe bandă așa ușor, apoi din ce în ce mai tare și m-a scos și pe teren. Simțeam ciudat, dar nu durere. Un pic o jenă pe exterior… Înainte să plec la Cluj am făcut și o radiografie să vadă cum e osul, dacă s-a consolidat. M-a văzut și un alt doctor, Mitulescu, care m-a ajutat mult. Mi-a spus că totul e bine și am făcut ceva ședințe de fizioterapie și acasă. Așteptam să treacă zilele să vin în Turcia.”

Iancu speră să revină pe teren cât mai curând. “Păi eu sper la jumătatea lunii februarie să joc iar. Psihic, nu am treabă. Sunt beton!”

Planurile de viitor

Iancu își dorește să revină la echipa națională și să ajute FC Hermannstadt să prindă play-off-ul în Liga 1.

Ai aflat că