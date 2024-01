După înfrângerea din primul amical al iernii, 2-4 în Antalya cu Winterthur (Elveția), antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune că principalul scop este recăpătarea ritmului de joc pentru echipa sa.

Tehnicianul a subliniat că diferența a fost făcută luni de calitatea individuală a elvețienilor, însă echipa sa a avut destule momente bune. ”Am avut un adversar dintr-un campionat puternic, până la urmă a fost un test bun, au fost și momente în care am jucat destul de bine, am avut ceva ocazii. Până la urmă, calitatea individuală a elvețienilor și-a spus cuvântul, pentru că două goluri au plecat de la astfel de acțiuni. În general nu mă interesează rezultatele, asta am declarat de când m-am apucat de antrenorat, important este jocul, să recăpătăm ritmul, vacanța a fost scurtă, perioada de pregătire este scurtă. Cel mai mult asta ne dorim, să ne recăpătăm ritmul de competiție” a spus Măldă pentru pagina oficială a clubului.

Tehnicianul își mai dorește la echipă un mijlocaș central, care să acopere plecarea lui Baba Alhassan. Folosit pînă acum în bandă stângă, Alex Oroian a fost testat în amicalul cu Winterthur în postura de mijlocaș central.

”Suntem descoperiți la poziția de mijlocaș central, a plecat Baba Alhassan, nu vrem să luăm nici de dragul de a lua. Este iarnă și este dificil să găsești jucători buni. La momentul acesta trebuie să mă adaptez, să scot ceva din toată această situație, toți care sunt aici trebuie să dea totul, poate este șansa lui Oroian să joace bine pe această poziție, el este polivalent și cred foarte mult în el. dacă va fi să fie folosit ca mijlocaș central în anumite momente, va juca acolo, avem soluții. Trebuie să avem și bancă, campionatul este lung, apar meciuri multe, pot apărea suspendări, accidentări” a mai declarat Marius Măldărășanu.

