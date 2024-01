Mijlocașul Raul Opruț a evoluat timp de 90 de minute pentru FC Heramnnstadt în amicalul de lunui din Antalya, 2-4 cu elevețienii de la Winterthur.

Revenit în această iarnă la Sibiu sub formă de împrumut de la Kortrjik, Raul Opruț își propune să joace cât mai mult în partea a doua a sezonului. La belgieni a fost folosit foarte puțin, în doar trei jocuri, astfel că fundașul stânga a solicitat să revină la FC Hermannstadt, unde în mod normal este titular de bază.

”Winterthur sunt un adversar tare, joacă într-un campionat foarte bun, au avut mai mult ritm decât noi. A fost un test bun pentru noi, trebuie să începem să ne intrăm în ritm, startul campionatului se apropie foarte repede. Îmi era dor de fotbal după atâta timp în care nu am jucat, sunt bucuros că am dus 90 de minute la capăt și mă simt bine. La penalty am vrut să dau în minge, dar l-am atins puțin pe adversar, e bine că s-a întâmplat în amicale” a declarat Raul Opruț la finalul jocului cu Winterthur, scor 2-4.

”Vreau să încep să joc”

Raul Opruț a traveersat o perioadă grea în Belgia, pentru că nu a jucat, dar vrea să le demonstreze celor de la Kortrjik că s-au înșelat că l-au folosit atât de puțin. ”A fost o perioadă grea pentru mine, când nu joacă, oricine suferă, mă bucur că m-am întors la Sibiu, vreau să încep să joc. Chiar dacă a fost o perioadă grea, am învățat multe lucruri care mă vor ajuta pe viitor. Nu știu ce nu a mers în Belgia, antrenorul care m-a vrut acolo a fost dat afară, după care am mai jucat doar 30 de minute. Vreau să las totul în urmă, să joc aici șase luni și să revin apoi în Belgia și să le arăt că a fost doar un incident pe parcurs. În Belgia e o diferență mare din punct de vedere al intensității, se joacă mult unu contra unu, campionatul nu e așa tacticizat, este mai mult pe dueluri, pe forță” a explicat fundașul stânga.

Raul își propune ca vara viitoare să îl găsească la Campionatul European. ”E normal că mă gândesc și la națională, oricare jucător din Liga 1 se gândește, e o mândrie pentru țară că ne-am calificat la un Campionat European și îmi doresc să fac parte din lotul pentru Euro.”

Măldărășanu: ”Opruț are concurență, nu îi va fi ușor”

Revenit din Belgia sub formă de împrumut, Opruț a fost folosit tot meciul cu elvețienii, pentru a își recăpăta ritmul de joc. ”Opruț nu are ritm, de aia l-am ținut tot meciul, dar după accidentarea lui Stoica mi-a fost puțin teamă, însă l-am lăsat 90 de minute. Raul este un jucător care ne-a ajutat, cu siguranță ne va ajuta, este bine și pentru el că vrea să joace, asta am apreciat foarte mult la el. Acum are concurență, nu îi va fi ușor nici lui” a spus Măldărășanu. Tehnicianul a mizat în absența lui Oprut pe postul de fundaș stânga pe Oroian și Butean.

