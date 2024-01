„De la 1 ianuarie merg la sală”, este promisiunea și una dintre rezoluțiile sibienilor când vine vorba despre începerea noului an. Cu toate că prețurile abonamentelor s-au scumpit, sibienii au luat cu asalt sălile de fitness din oraș.

Guvernul a crescut TVA-ul de la 5 la 19% pentru sălile de fitness. Taxele mai mari pentru industrie se reflectă așadar în preţurile abonamentelor. Administratorii de săli de fitness spun că unii se gândesc la variante mai puțin costisitoare, precum sportul practicat acasă, plimbările prin parc, însă, totodată, mulți clienți au rămas fideli și au luat cu asalt sălile de fitness încă de la începutul lunii ianuarie.

Reprezentanții sălii de fitness Wolf Gym Fitness & Bodybuilding spun că prețul abonamentelor mai mari nu i-a împiedicat pe sibieni să ia cu asalt sălile de fitness, de la începutul noului an. Schimbarea la nivelul tarifelor a fost anunțată inclusiv pe pagina de facebook a sălii de fitness. „De obicei, la început de an este destul de mare cerere. Noi am scumpit abonamentele cu 40 de lei. Persoanele care veneau până acum la sală, vin în continuare și anul acesta. Nu s-au zgârcit pentru 40 de lei. De fapt nu noi am mărit prețurile, ci statul român”, a spus Ana Iacob, reprezentant al sălii Wolf Gym Fitness & Bodybuilding.

Prețul unui abonament pe lună anul trecut era de 130 lei, anul acesta, odată cu creșterea TVA-ului de la 5 la 19% pentru sălile de fitness, un abonament pentru o lună este de 170 de lei.

Un alt administrator al unei săli de fitness spune că scumpirile nu îi va afecta pe clienții care sunt deja fideli. „Cei care își doreau să înceapă de anul acesta să meargă la sală cred că au pus în balanță costurile lunare și amână momentul, iar clienții deja fideli nu renunță la pasiune pentru sport din cauza scumpirii abonamentelor”, a spus un alt administrator al unei săli de fitness din Sibiu.

Excepție face Green Diamond, unde prețul unui abonament lunar a rămas același ca anul trecut. „Prețul a fost de 150 lei și anul acesta rămâne la fel. De astăzi vedem dacă o să vină mai mulți la sală. Până acum a venit și lume nouă, dar nu extraordinar de multă”, spune Ștefan Cabel, administratorul sălii de fitness Green Diamond.

