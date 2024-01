Începând cu noul an micile plăceri ne vor costa mai mult. Din cauza majorării TVA-ului de la 9% la 19%, dulciurile, sucurile cu zahăr şi berea fără alcool vor fi mai scumpe. La Sibiu cofetăriile anunță măriri de prețuri la prăjiturile mult râvnite, printre care și la amandine și savarine. Guvernul a decis ca de la începutul anului 2024 să crească TVA-ul pentru produsele cu zahăr, băuturile carbogazoase şi berea fără alcool de la 9 la 19%. În plus, a introdus şi taxa pe zahăr. Toate aceste măsuri se reflectă în prețurile stabilite de cofetăriile din Sibiu de anul acesta. Prăjituri mai scumpe cu 50 de bani Pentru cofetării, perioada de după sărbători este mai lejeră, însă unii dintre reprezentanții cofetăriilor din Sibiu susțin că vânzările de sărbători au fost mai puține decât în anii trecuți. Cât despre mărirea TVA-ului aceștia spun că mai au nevoie de timp pentru a vedea exact care sunt urmările acestei măsuri

„Nu ne putem da seama dacă ne afectează această schimbare după doar câteva zile. Nu am prea schimbat prețurile pentru că e lună mai moartă. L a doar două, trei produse am schimbat prețul. La prăjiturile la bucată cum e cremsnitul sau amandina ne gândim să mărim prețurile cu 50 de bani. La torturi încă nu am mărit prețurile. Așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile”, spune Adina Balcu, reprezentant al cofetăriei Delicii Sibiene.