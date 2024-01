După ce a jucat doar trei meciuri la ultima clasată din Belgia, KV Kortrijk, Raul Opruț a revenit la Sibiu pentru a avea meciuri în picioare și a putea spera să prindă naționala pentru Euro 2024.

Cedat în vară de FC Hermannstadt la Kortrijk pentru 400.000 euro și 20% dintr-un eventual transfer, Opruț a jucat foarte puțin în Belgia. A revenit sub formă de împrumut pentru 6 luni la Sibiu, acolo unde și belgienii plătesc în continuare 40% din salariul său.

Raul Opruț spune că a învățat multe lucruri din experiența negativă petrecută în Belgia. „E ca într-o relație, fiecare are o părere diferită, iar uneori ele nu coincid. Cu siguranță că ceva nu a mers la mine, de la club nu am avut un răspuns despre ce a mers sau ce nu a mers. Vreau să las aceste șase luni în urmă, am tras multe concluzii pozitive, am învățat multe chestii. E mult mai ușor să înveți din lucruri negative decât din cele pozitive. Am învățat multe lucruri acolo, am învățat să mă antrenez foarte bine, chiar dacă nu joc, și să nu renunț. Din păcate, n-am avut foarte multe șanse de a juca. Eu am încercat să profit cât mai mult de șansele primite și să am grijă de mine, fiindcă am văzut cum stau lucrurile pe acolo. M-am întors în țară pentru a avea jocuri în picioare, pentru a-mi reveni, pentru a avea din nou încrederea pe care o aveam. Normal, m-am întors și pentru a avea o șansă să fiu acolo, la Campionatul European, acesta-i obiectivul major. Vreau să încep să mă bucur din nou de fotbal după această perioadă grea. Cel mai bun moment al meu a fost debutul la echipa națională. E momentul care m-a făcut cel mai fericit, am simțit că un vis de-al meu s-a realizat” a spus Opruț pentru GSP.ro.

Opruț, Balaure și Biceanu, campioni la table

Fundașul stânga a povestit și cum își petrece momentele libere. În cantonament cu echipa, tablele și rummy-ul rămân pentru destindere, iar acasă joacă ping-pong sau pe PlayStation. ”Și-n ziua de azi se mai joacă rummy în cantonament, se mai joacă table, cărți. Timpul este scurt, ai 2 antrenamente pe zi, trebuie să faci refacere, masaj, nu ai mult timp disponibil. Suntem un grup care încă mai practicăm chestiile astea. Campion la table la noi sunt eu, Balaure, Biceanu, noi trei jucăm mai mult. În timpul liber, la Sibiu, merg la sală dacă am timp, merg să joc tenis, ping-pong, mă joc pe PlayStation. Nu sunt genul de persoană care să iasă foarte mult în oraș. Ies doar la cină, cu prietenii. În general, îmi place tot ce ține de sport. Dacă am timp și nu sunt obosit, îmi place să fac și alte sporturi” a mai spus Raul Opruț pentru sursa amintită.

”Când eram tânăr, poate nu am ascultat sfaturile”

De la 14 ani a ajuns în Italia, iar apoi la antrenamentele echipei de seniori de la Genoa. Raul regretă că, fiind foarte tânăr atunci, nu a ascultat sfaturile utile, dar acum realizează că aceste lucruri fac diferența. ”Am început fotbalul pe stradă, cred că aveam 4-5 ani, era generația aceea foarte, foarte frumoasă, care-mi răscolește multe amintiri. Din păcate, astăzi nu mai văd lucruri de genul pe stradă. La 10 ani, am plecat la LPS Banatul, la Timișoara. Am stat patru ani acolo, apoi am plecat în Italia. M-am antrenat cu prima echipă a lui Genoa 3-4 luni, aveau nutriționist personal, aveau tot ce-ți trebuie ca să te ajute să joci cât mai bine și să te concentrezi doar pe fotbal. Când eram mai tânăr, poate n-am avut de unde să învăț sau n-am ascultat persoanele care mi-au spus chestii de genul, dar, cu cât înaintezi în vârstă, îți dai seama că lucrurile acestea pot face diferența. Am învățat în Belgia că trebuie să ai grijă de corpul tău dacă vrei să performezi la cel mai înalt nivel. E o țară foarte frumoasă, civilizată. Cel mai mare minus al lor este vremea, plouă foarte des, e foarte mult vânt” a mai declarat Opruț la Gsp.ro.

