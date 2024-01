Backyard sărbătorește anul acesta un deceniu de la primul „party” organizat în grădina unei simple case din Sibiu. De zece ani, reprezentanții Backyard au pregătit cele mai tari petreceri din județ. Nici în 2024 nu se lasă mai prejos, 10 evenimente de amploare fiind anunțate.

Pentru Backyard 2024 este un an aniversar, care aduce zece petreceri de neratat. Primul eveniment care sparge gheața anul acesta este BACKYARD X: UNLEASH THE DECADE, de sâmbătă, 20 ianuarie, cu John Trend, Sebastian și invitatul special U-GIN. De data aceasta, party-ul va fi la Redal Expo, până când va începe sezonul oficial al distracției „acasă”, la Backyard.

„Venim și în oraș pentru a fi mai aproape de clienții noștri până când deschidem sezonul Backyard, în locația noastră. Avem pe agendă zece evenimente, printre care aniversarea care marchează zece ani de Backyard care va dura două zile. O să venim și cu DJ noi, iar la aniversare o să aducem și vedete din România”, spune Iulia Daneș, reprezentant Backyard.

Fiind anul aniversar, reprezentanții Backyard se asigură ca evenimentele să fie pe măsura așteptărilor. Zece petreceri cu Dj cunoscuți și cele mai apreciate vedete din țară vor participa la petrecerile care vor avea loc în decursul acestui an, la Backyard. Mai mult, petrecerea aniversară va avea loc în luna iulie și va dura două zile.

„Din dragoste pentru public și pentru muzica care ne unește am creat evenimente care au adus bucurie și amintiri de neuitat în viețile sibienilor. Anul acesta, fiind an aniversar care marchează un deceniu in activitatea Backyard, ne-am hotărât să organizăm 10 evenimente Backyard, toate fiind petreceri de neuitat sub marca noastră, cu DJ recunoscuți la nivel național si internațional”, mai spune Iulia.

În 2014, în grădina unei simple case din Sibiu, a început o poveste de magie și bucurie. Într-un cadru intim, Backyard a găzduit prima petrecere, aducând împreună 100 de persoane într-un loc special. A fost un început modest, dar plin de pasiune și visuri mărețe. Anul trecut au fost petreceri la care au participat chiar și 2.000 de persoane.

