România ajunge din nou în paginile The New York Times, cu povestea proiectului de conservare a fagilor de la Nucșoara. Fiecare arbore a fost inclus într-o hartă cu coordonate GPS, a fost fotografiat și are o plăcuță cu un număr.

Proiectul „Pădurea cu Povești Nemuritoare”, realizat de Primăria Comunei Nucșoara și o fundație, a ajuns în paginile The New York Times, publicația spunând povestea proiectului de conservare a fagilor de la Nucșoara.

Articolul a fost realizat de Alan Burdick, iar imaginile aparțin fotojurnalistul Nicholas J. R. White, care a vizitat Nucșoara și zona cu fagi seculari, discutând cu oamenii locului și cu echipa care a contribuit la dezvoltarea proiectului.

„Pădurea cu Povești Nemuritoare” a fost lansată în primăvara anului 2023 și are ca scop conservarea a 2.544 de fagi seculari, aflați pe raza comunei Nucșoara, județul Argeș.

Fiecare arbore a fost inclus într-o hartă cu coordonate GPS, a fost fotografiat și are o plăcuță cu un număr.

Cei care optează să adopte unul sau mai mulți fagi pot să-și lase pe site o poveste sau un mesaj. Povestea este editată și înregistrată audio, transpusă pe un cod QR care se găsește pe o plăcuță pe arborele adoptat și pe certificatul pe care adoptatorul îl primește prin email. Certificatul de adopție conține imaginea cu fagul ales și numărul acestuia, și codul QR de pe care poate fi ascultată povestea în format audio.

Până acum, aproximativ 100 de fagi au fost adoptați.

Printre poveștile care se găsesc pe site se numără cea a multiplei campioane la scrimă, Ana-Maria Brânză, a jurnalistului britanic Charley Ottley, Răzvan Nedu, multiplu campion la paraclimbing, a mișcării de rezistență anticomunistă, a Elisabetei Rizea. etc.

Comuna Nucșoara din județul Argeș este cunoscută datorită celei mai longevive mișcări de rezistență anticomunistă din Munții Făgăraș. Este poarta spre Vf. Moldoveanu, cel mai înalt vârf din Carpații României (2.544 metri), dar și pentru valorile naturale care se găsesc aici, cum sunt fagii seculari.

