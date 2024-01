Fundașul dreapta de la FC Hermannstadt, Mihai Butean (27 ani) era talentat la mnatematică și a fost la un pas de a urma visul părinților, acela de a fi inginer, însă ascensiunea rapidă ca fotbalist l-au făcut să își schimbe gândurile și să renunțe la Facultatea de Construcții. Pe lângă fotbal, are ca pasiuni tâmplăria, tatuajele și cursele de Formula 1.

Crescut la „U” Cluj, Butean a fost ochit de Dani Coman și adus la acea vreme la Astra Giurgiu, unde a devenit internațional U21. Relația bună cu Marius Măldărășanu și Dani Coman l-au determinat pe Mihai să vină la Sibiu, acolo unde își dorește să continue și din vară. Crede că pot fi îmbunătățite condițiile de antrenament și refacere de la FC Hermannstadt și este gata să își prelungească acordul. Este un tip inteligent, are vorbele la el și se simte la fel de lejer în fața camerei ca și pe teren. Visează cu ochii deschiși la naționala de seniori, dar și la un transfer în străinătate.

Aflat cu echipa sibiană în cantonamentul din Antalya, Mihai Butean a acordat un interviu exclusiv pentru Ora de Sibiu, în care a vorbit despre pasiunile extrasportive dar și obiectivele sale pentru viitor.

Mihai, ai jucat și fundaș stânga și fundaș dreapta, unde te simți mai bine?

Mihai Butean: Cel mai confortabil îmi este să joc fundaș dreapta, acolo m-am consacrat, acolo m-am obișnuit, acolo am desprins niște mișcări. Dar, în cariera fiecărui fotbalist sunt și momente când trebuie să se adapteze, să se sacrifice pentru echipă, să joace în locurile în care îi este cerut și să își facă treaba cât mai bine în slujba echipei. Mă bucur că am reușit să fac lucrul acesta și în stânga, cu toate că cel mai confortabil mă simt în dreapta.

Ce își dorești să îmbunătățești în jocul tău?

Mihai Butean: Cred că în faza ofensivă trebuie să fiu mai exact, mai pragmatic, să vin cu mai multe centrări precise și să îmi pun în poziții favorabile coechipierii ca să înscriem, pot să îmi fac treaba și pe atac. Cred că assisturile sunt calitatea numărul unu pentru un fundaș dreapta, dar dacă ajung în poziție de finalizare, îmi doresc și să finalizez, să înscriu dacă este nevoie. Dacă mă întâlnesc cu situațiile acelea, să știu ce să fac în fața porții, acesta este obiectivul meu pentru anul acesta, aici mă focusez și aici o să îmi canalizez toată energia și atenția. Normal, faza de apărare nu trebuie evitată.

”Play-off-ul și câștigarea cupei”

Prinde Sibiul play-off-ul în acest sezon?

Mihai Butean: Asta e dorința cea mai mare a oricărui sibian, e dorința noastră, pentru asta muncim, pentru asta ne antrenăm pe ploaie, vânt, de asta am venit aici și facem sacrificii și conducerea și noi, să avem cele mai bune condiții pentru a ne pregăti să mergem în play-off.

Cât de departe ajunge FC Hermannstadt în Cupa României?

Mihai Butean: E important să tratăm și cupa cu foarte mare seriozitate, ne dorim să ajungem cât mai departe și individual fiecare își dorește să ridice un trofeu deasupra capului. Cupa României e un trofeu accesibil, suntem o echipă bună, am demonstrat și sezonul trecut în această competiție că suntem la un pas de a ne îndeplini obiectivul. Am fost foarte aproape să ajungem în semifinale, pot să zic că de la an la an ne dorim mai mult, iar anul acesta chiar ne dorim să câștigăm cupa. Sperăm că am învățat ceva din meciurile trecute contra celor de la U Cluj, sper că devenim mai buni pe zi ce trece și acesta ar fi un pas foarte important pentru a ne îndeplini obiectivele, să fim mai buni de la zi la zi și să învățăm din lucrurile care nu au mers așa cum ne doream.

Ce trebuie îmbunătățit pentru a prinde play-off-ul?

Mihai Butean: Ar fi câteva lucruri de îmbunătățit, de la condițiile de antrenament, în țară suferim puțin la acest aspect. Eu mi-aș dori să avem parte de o refacere mult mai bună decât o avem acum. Cred că aceste două lucruri ne sunt suficiente pentru a ne fi mult mai ușor de a ne îndeplini anumite obiective pe care ni le propunem ca și jucători profesioniști. Ne-am dori să avem baza noastră de pregătire, să avem lângă teren și o sală de forță, să nu mai fim nevoiți când vine frigul și îngheață terenul să mergem pe câte un sintetic din oraș.

”Vreau să continui la Sibiu”

Cum decurg tratativele tale cu clubul pentru prelungirea contractului scadent la vară?

Mihai Butean: Sunt discuții destul de avansate, mai rămân doar anumite lucruri de pus la punct. Eu îmi doresc să continui aici, conducerea își dorește ca eu să rămân, așadar trebuie să ajungem un numitor comun. Ambele părți trebuie să fim mulțumite în colaborarea pe care o avem și pe care o vom avea în continuare, dacă voi semna prelungirea.

Te gândești să pleci într-un alt campionat? Dacă da, unde anume?

Mihai Butean: Acum 7, 8 ani aș fi zis că vreau să ajung în Germania, la Bayern Munchen, este echipa mea preferată. Era unul dintre obiectivele mele. Trecând timpul peste mine și ajungând în anumite situații, acum îmi doresc doar să fac pasul în străinătate, nu mi-am ales neapărat un campionat. Consider că un pas în străinătate ar putea să fie un pas înainte în cariera unui fotbalist care are câteva meciuri în Liga 1.

Mai speri să fii convocat la echipa națională? Ce crezi că va face naționala la Euro?

Mihai Butean: Orice jucător care muncește pentru țara lui își dorește ca la un moment dat să îmbrace și tricoul naționalei. Am fost în cadrul echipei de tineret, știu sentimentul, îmi doresc mai mult de la cariera mea și bineînțeles să joc pentru echipa de seniori. Îi știu pe băieții care sunt acum la națională, sunt băieți tineri, curajoși, sunt convins că România va fi o surpriză foarte plăcută la Campionatul European. Le țin pumnii și mă bucur pentru fiecare reușită a lor, mă bucur pentru Drăgușin că a reușit să semneze în Anglia, este un băiat senzațional, modest și cu capul pe umeri.

”Tâmplăria m-a ajutat mult în viață”

Ai început facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj, te mai gândești să devii inginer?

Mihai Butean: Ar fi un gând îndrăzneț să reîncep studiile, pentru că ar trebui să le încep de la zero, iar mintea trebuie antrenată, la fel cum corpul trebuie antrenat, la fel trebuie și mintea. Nu aș mai reuși să fac aceleași exerciții pe care le făceam când terminasem liceul și eram pregătit pentru facultate, a trecut destul timp peste mine și nu îmi mai amintesc toate formulele sau lucrurile specifice pentru facultatea pe care o începusem.

Te gândești să devii inginer după ce termini cu fotbalul?

Mihai Butean: Ar fi un lucru frumos, dar momentan e greu de spus pe ce o să mă bazez când voi termina cu fotbal. E un drum lung, sper să mai mă bucur încă mult timp de fotbal și doar la final să trag o linie și să văd încotro să o iau.

Tâmplăria a rămas pasiunea moștenită de la tatăl tău, mai practici?

Mihai Butean: De fiecare dată când trebuie să dau o mână de ajutor sunt dispus să o fac și cu cel mai mare drag îl ajut pe tatăl meu. Noi avem atelierul acasă și de multe ori cobor la el în atelier și privesc ceea ce face, iar dacă trebuie să dau o mână de ajutor, nu mă dau la o parte să o fac. Lucrul acesta m-a ajutat foarte mult în viață, m-a făcut să știu să mă descurc cu orice, pe orice pun mâna, știu să fac ceva, nu îmi prind degetele. Tâmplăria te consumă de energie, e o muncă fizică în care trebuie să depui mult efort.

Rămâne pilotul Lewis Hamilton favoritul tău din sport?

Mihai Butean: Îl urmăresc în continuare, poate mi-am mai pierdut puțin din interes după rezultatele pe care le are, nu mai sunt așa un fan înfocat, dar urmăresc cu drag Formula 1, îmi plac mașinile, îmi place competiția, este un sport extraordinar. Acum, însă, feblețea mea este băiețelul meu, familia mea, soția mea, de ei mă bucur, ei merită să fie în centrul atenției pentru mine. Nu am apucat să merg la o cursă de Formula 1, de obicei acestea se desfășoară când avem și noi campionat, cea mai accesibilă ar fi în Ungaria, Italia, sau la Barcelona, dar este puțin dificil să ne sincronizăm, meciurile noastre și cursele lor.

”M-am inspirat de la Dani Alves și Sergio Ramos”

Ce fundaș lateral ai ca idol?

Mihai Butean: Foarte mult l-am urmărit pe Dani Alves, pentru modul în care el ataca și cum se descurca în faza ofensivă. A fost perioada când era la Barcelona și spulbera orice adversar, se juca un fotbal frumos, orice persoană ar fi fost de părere cu mine, nu neapărat în cazul lui Alves ci în cazul Barcelonei. Cu atât mai mult cu cât el juca fundaș dreapta, m-am inspirat, dar pe faza defensivă cel mai mult îl urmăream pe Sergio Ramos, el este un adevărat fundaș, dedicat, se implica cu totul pentru echipa sa.

Ce ai schimba în Superliga?

Mihai Butean: Un campionat cu play-off e ideal, dar să nu se mai înjumătățească punctele. Chiar discutam cu colegii mei, dacă nu s-ar fi înjumătățit punctele, în unele situații o echipă s-ar fi salvat de la retrogradare. În urma înjumătățirii punctelor și apoi în urma eșecurilor suferite în acel campionat, au retrogradat. Dacă nu s-ar înjumătăți punctele, ar fi ideal pentru toți, și pentru cei care se bat la titlu, pentru că se distanțează, dar și pentru cei care se salvează de la retrogradare.

Care este relația cu președintele clubului, Dani Coman, cu care ai colaborat și la Astra?

Mihai Butean: Este o relație specială, domnul Dani Coman m-a luat sub aripa lui de când aveam 18 ani, chiar dacă a fost președinte și eu jucător, am simțit că avea grijă de mine din umbră, m-a ajutat foarte mult. Îl respect foarte mult, când am renunțat la CFR Cluj am venit pentru dânsul și pentru Mister Măldărășanu, mi-am pus toată încrederea în ei și nu cred că am greșit. Mă bucur că am avut această ascensiune, că mi-am recăpătat tonusul și minutele pierdute la CFR Cluj, unde nu am jucat o perioadă foarte lungă de timp. Mă bucur să joc fotbal și să trăiesc fiecare moment.

