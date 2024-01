În cartierul Vitrometan au loc în acest moment ample lucrări de modernizare a rețelelor de canalizare pluvială desfășurate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny“și îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, desfășurate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Reabilitarea rețelelor de canalizare pluvială se desfășoară în paralel cu reabilitarea rețelelor de canalizare menajeră și alimentare cu apă acolo unde este cazul, pe aproximativ 20 de străzi din cartierul Vitrometan.

Extinderea acestor rețele are ca obiectiv general creșterea nivelului de colectare și epurare a apei uzate, apelor pluviale, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă, în vederea creșeterii nivelului de confort a populației din acest cartier.

La finalizarea lucrărilor cuprinse în cadrul prezentei investiții, suprafețele drumurilor afectate vor fi refăcute.

„Am reluat în această săptămână programul de modernizare a rețelelor de canalizare puvială în cartierul Vitrometan, așa cum am făcut cunoscut la întâlnirea pe care am organizat-o în parcul din cartier, în toamna anului trecut. Cartierul Vitrometan a intrat intr-un amplu program de organizare, acesta se întinde pe o perioadă de aproximativ 3 ani de zile. Ne propunem ca în tot acest timp să înlocuim rețelele de apă, rețelele de canalizare menajeră, rețelele de canalizare pluvială, apoi să intervenim la refacerea trotuarelor, la modernizarea sistemului rutier și nu în ultimul rând la amenajarea unor locuri de parcare acolo unde este posibil. Știu că aceste lucrări produc un real disconfort și îmi cer scuze pentru acest lucru însă consider că investiția pe care o derulăm este extrem de utilă pentru toți cetățenii care locuiesc în cartierul Vitrometan.“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman.

