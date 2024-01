Lider în Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr se pregătește pentru a face un play-off bun, chiar dacă nu are drept de promovare, iar antrenorul Claudiu Niculescu își avertizează jucătorii că vor avea parte de o pregătire spartană.

Gerul din țară a dat peste cap planurile de pregătire ale călăreților roșii”, care însă vor avea parte de o vreme blândă în cantonamentul din Antalya, programat în perioada 27 ianuarie – 10 februarie, acolo unde vor disputa și patru amicale.

”A fost o vacanță destul de lungă, o revedere plăcută cu băieții, îi văd motivați. Ei știu că urmează o perioadă grea pentru ei, dar este o perioadă utilă și necesară. ”Vremea ne creează mari probleme, a trebuit să ne adaptăm, să schimbăm săptămânal locația, traversam o perioadă cu ger foarte mare. Ne-am adaptat și trebuie să o scoatem la capăt. Urmează zile destul de grele, cu două antrenamente până la plecarea în cantonamentul din Antalya, unde sper să ne pregătim bine și să revenim sănătoși. Programul este făcut până la finalul pregătirii, prima parte ne antrenăm aici, apoi mergem în Turcia și revenim în țară, unde avem stabilit un meci amical, încercăm să mai găsim unul. Programul perioadei de pregătire este făcut în așa fel încât la ora primului meci oficial, contra celor de la Viitorul Târgu Jiu, să fim într-o formă care să ne permită să obținem un rezultat pozitiv” a spus Niculescu pentru pagina oficială a clubului.

”Sunt jucători care ne vor ajuta”

Șelimbăr i-a adus pe portarul Marius Aldescu (Sporting Roșiori), mijlocașul Gabriel Deac (Gloria Bistrița Năsăud) și atacanții Stefan Visic (Minerul Ocna Dej) și Alexandru Darius Pop (Concordia Chiajna). Claudiu Niculescu a dezvăluit că își mai dorește în lot încă un fotbalist, cel mai probabil pe postul de mijlocaș central. ”Au fost veniri și plecări, cum se întâmplă la orice echipă din lume. Au venit patru jucători pe care îi cunosc foarte bine, cu doi dintre ei am mai lucrat în trecut, sunt jucători care cu siguranță ne vor ajuta să îndeplinim obiectivul pe care îl avem. Sunt jucători serioși, dornici de performanță. Au mai plecat câțiva jucători, mai suntem în discuții cu un jucător, sperăm să îl putem aduce, dacă nu, lotul este conturat în proporție de 99%, așa că nu este nicio grabă pentru noi” a declarat tehnicianul ”călăreților roșii.”

Șase juniori promovați din academie

Șase juniori de la Academia CSC 1599 Șelimbăr s-au alăturat antrenamentelor echipei mari, dar Claudiu Niculescu anunță că lista nu e închisă. ”Când s-a terminat sezonul de toamnă, am spus că vom încerca să ne axăm pe cât mai mulți copii din academia noastră. Avem în pregătire 6 juniori de la propria academie și vom urmări și pe ceilalți copii în meciurile pe care le vor avea în primăvară. Sunt toți sub observație, nu am închis acest flux, îmi doresc să dau șansă multor copii de la academie, mai ales că din vară vor intra pe categoria lor de vârstă, așa că împreună cu staff-ul meu îi vom urmări și cred că vom mai aduce și alți jucători din cadrul academiei” a mai spus fostul internațional.

S-a reziliat cu Berisha și Babovic

CSC 1599 Șelimbăr a anunțat vineri că s-a despărțit de încă doi jucători, fundașul Danilo Babovic și atacantul Valmir Berisha, care au evoluat puțin în toamnă. Ambii jucători fuseseră aduși în vară, dar nu au convins. Atacantul Berisha a prins 7 meciuri în Liga 2 pentru CSC Șelimbăr și a înscris un gol în meciul cu Reșița. Danezul Babovic (23 de ani) a evoluat în doar 4 jocuri de campionat pentru CSC Șelimbăr, în unul singur fiind titular. CSC Șelimbăr a mai reziliat amiabil contractele cu portarul Aleksander Mitrovic, fundașul Robert Răducioiu și mijlocașii Ionuț Năstăsie, Eric Vînău și Denis Ursu.

